Rodrigo Mora est à un pas de la Roma. Après les difficultés rencontrées ces derniers jours, les négociations entre le FC Porto et la Roma ont pris leur envol ces dernières heures. L’accord n’a pas encore été trouvé, mais l’optimisme règne quant à la conclusion de l’opération, qui devrait se boucler sur les bases suivantes : 25 millions d’euros plus des bonus (pour atteindre environ 30) et un important pourcentage de 50 % sur une future revente. Le FC Porto était parti d’une demande de 50 millions d’euros, mais il a besoin de liquidités pour boucler son mercato. Farioli veut un attaquant (Santiago Gimenez de l’AC Milan est son premier choix) et sans ventes, il ne peut pas être satisfait.