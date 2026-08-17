Rodrigo Mora est à un pas de la Roma. Après les difficultés rencontrées ces derniers jours, les négociations entre le FC Porto et la Roma ont pris leur envol ces dernières heures. L’accord n’a pas encore été trouvé, mais l’optimisme règne quant à la conclusion de l’opération, qui devrait se boucler sur les bases suivantes : 25 millions d’euros plus des bonus (pour atteindre environ 30) et un important pourcentage de 50 % sur une future revente. Le FC Porto était parti d’une demande de 50 millions d’euros, mais il a besoin de liquidités pour boucler son mercato. Farioli veut un attaquant (Santiago Gimenez de l’AC Milan est son premier choix) et sans ventes, il ne peut pas être satisfait.
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Roma, fumée blanche pour Rodrigo Mora : échange de documents avec le FC Porto, les chiffres de l’opération
Coup de fil décisif entre Mendes et D'Amico
Hier après-midi, Jorge Mendes, l’agent du joueur, a eu un appel décisif avec le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico. Selon le Corriere dello Sport, la Roma, qui en voulait au président Villas-Boas, accusé d’avoir changé les règles du jeu alors que l’accord était déjà totalement conclu, n’a pas revu son offre à la hausse. Après le refus des Portugais du package de 7 millions d’euros pour le prêt payant plus 40 millions d’euros pour l’option d’achat, elle a proposé un montant conséquent mais bien inférieur à 40 (25-30), avec un pourcentage énorme à garantir en cas de revente. En trouvant un terrain fertile.
L’attaque de l’avocat de Mora
Samedi, avant un nouveau match passé sur le banc contre Rio Ave, l’avocat de Mora s’en était pris à Porto et à Farioli : « Le garçon souffre de cette situation. Il veut se battre et jouer, mais il s’est retrouvé à être le troisième choix. L’opération aux conditions voulues par Porto est pratiquement impossible, seul Mendes peut obtenir 50 millions pour un remplaçant ». Des propos qui ont fait enrager Farioli : « Ces choses-là ne l’aident pas et ne le mettent pas en valeur ».
Attendu en Italie, combien gagnera-t-il ?
Mora attend le feu vert pour rejoindre la Capitale : il devrait débarquer à Rome entre demain et mercredi. Un contrat de cinq ans à 2 millions d’euros nets par saison l’attend.
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