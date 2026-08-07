Comme on peut le lire sur le site officiel du club romain, « l’AS Roma annonce avoir trouvé un accord avec le Rayo Vallecano pour le transfert de Marash Kumbulla. L’opération se conclut sous la forme d’un prêt avec option d’achat ».
GettyImages
Traduit par
Roma, c’est officiel : Kumbulla cédé au Rayo Vallecano, la formule
Le communiqué poursuit : "Le défenseur a disputé 68 matches sous le maillot de la Roma, inscrivant 4 buts et participant également à la conquête de la Conference League en 2022.
Bonne chance pour la suite, Marash !".
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles