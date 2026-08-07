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Kumbulla espanyol 2025GettyImages
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Roma, c’est officiel : Kumbulla cédé au Rayo Vallecano, la formule

AS Roma
Mercato
M. Kumbulla

Le défenseur a remporté avec la Roma la Ligue Europa Conférence 2022

Comme on peut le lire sur le site officiel du club romain, « l’AS Roma annonce avoir trouvé un accord avec le Rayo Vallecano pour le transfert de Marash Kumbulla. L’opération se conclut sous la forme d’un prêt avec option d’achat ».

  • Le communiqué poursuit : "Le défenseur a disputé 68 matches sous le maillot de la Roma, inscrivant 4 buts et participant également à la conquête de la Conference League en 2022.


    Bonne chance pour la suite, Marash !".

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