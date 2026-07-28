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Rodri a subi avec succès une opération du dos, Manchester City publie un communiqué
Manchester City confirme l’opération de Rodri
Manchester City a confirmé que son milieu de terrain vedette Rodri avait subi avec succès une intervention chirurgicale mineure pour traiter un problème de dos. Le joueur de 30 ans a mené l’Espagne au titre en Coupe du monde en Amérique du Nord plus tôt cet été. City a annoncé que cette intervention médicale visait à soulager l’inconfort dont souffrait le milieu de terrain.
- Every Second Media
Maresca répond aux spéculations sur un transfert
Alors que Rodri est fortement annoncé vers le Real Madrid cet été, le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, a évoqué les rumeurs persistantes autour de l’avenir de l’Espagnol avant l’opération : « Tout d’abord, il faut dire qu’autour des grands joueurs, il y a toujours des spéculations. Donc cela ne m’inquiète pas, c’est normal, aussi parce qu’ils ont remporté la Coupe du monde, et c’est l’un des meilleurs joueurs.
« Je pense que chaque entraîneur veut avoir Rodri, parce que c’est un joueur de premier plan. Mais maintenant, opération lundi, puis il a besoin de vacances, il a besoin de repos, de récupération, et ensuite il reviendra ici avec nous. »
City a désormais publié un communiqué officiel confirmant l’intervention, dans lequel on peut lire : « Manchester City peut confirmer que Rodri a subi avec succès une légère opération du dos. Le milieu de terrain ressentait une gêne depuis un certain temps, mais il a désormais subi une intervention pour résoudre le problème et va maintenant entamer une courte période de rééducation. »
Le milieu de terrain fait face à une incertitude contractuelle
La raison principale derrière ces rumeurs de transfert vient du contrat de Rodri à l’Etihad Stadium, qui est désormais entré dans ses 12 derniers mois. Bien que les dirigeants de City aient, selon certaines informations, soumis une offre de prolongation lucrative, le lauréat du Ballon d’Or 2024 n’a encore donné aucune indication concernant son engagement à long terme. Le Real Madrid serait déterminé à profiter de cette hésitation et resterait optimiste quant à la finalisation d’un accord avant la fermeture du mercato.
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Quand Rodri fera-t-il son retour ?
En raison de sa période obligatoire de repos et du calendrier de rééducation après la Coupe du monde, Rodri manquera la prochaine tournée de pré-saison du club en Asie au début du mois prochain. L’effectif de City doit retrouver la compétition lors du Community Shield contre Arsenal le 16 août, et The Athletic indique que Rodri devrait faire son retour avant la fin de ce mois-là.
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