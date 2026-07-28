Alors que Rodri est fortement annoncé vers le Real Madrid cet été, le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, a évoqué les rumeurs persistantes autour de l’avenir de l’Espagnol avant l’opération : « Tout d’abord, il faut dire qu’autour des grands joueurs, il y a toujours des spéculations. Donc cela ne m’inquiète pas, c’est normal, aussi parce qu’ils ont remporté la Coupe du monde, et c’est l’un des meilleurs joueurs.

« Je pense que chaque entraîneur veut avoir Rodri, parce que c’est un joueur de premier plan. Mais maintenant, opération lundi, puis il a besoin de vacances, il a besoin de repos, de récupération, et ensuite il reviendra ici avec nous. »

City a désormais publié un communiqué officiel confirmant l’intervention, dans lequel on peut lire : « Manchester City peut confirmer que Rodri a subi avec succès une légère opération du dos. Le milieu de terrain ressentait une gêne depuis un certain temps, mais il a désormais subi une intervention pour résoudre le problème et va maintenant entamer une courte période de rééducation. »