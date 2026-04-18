Roberto De Zerbi promet aux joueurs de Tottenham de leur offrir le dîner CHAQUE SEMAINE s’ils battent Brighton

Alors que le club occupe l'une des trois dernières places de la Premier League, De Zerbi voit dans ces réunions un levier potentiel pour déclencher le rebond tant attendu. Il a confirmé qu'il était prêt à continuer de financer les dîners d'équipe si les performances s'amélioraient, affichant une confiance inébranlable en son effectif malgré le classement.

« Je ne sais pas si ces dîners nous feront gagner, a-t-il déclaré. Mais nous mangeons très bien, la nourriture est incroyable, et si cela marche, je suis prêt à en offrir un chaque semaine. Je reste positif, je vais continuer à lutter et je suis convaincu que nous resterons en Premier League. Je maintiens ce que j’ai dit la semaine dernière : notre objectif est de remporter un match. »

« Oui, je pense qu’il est crucial de gagner un match, pas seulement pour le classement. Bien sûr, le classement en fait partie, mais nous devons retrouver le plaisir de gagner et ce que cela peut apporter. Je n’ai aucun doute quant à la qualité des joueurs. »