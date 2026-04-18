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Roberto De Zerbi promet aux joueurs de Tottenham de leur offrir le dîner CHAQUE SEMAINE s’ils battent Brighton
De Zerbi organise un dîner hebdomadaire pour remonter le moral des Spurs
L’entraîneur italien a annoncé qu’il offrirait un dîner d’équipe hebdomadaire si Tottenham reprenait sa marche en avant, afin de remonter le moral de ses joueurs engagés dans la lutte pour le maintien. Les Spurs reçoivent Brighton ce week-end et savent qu’une victoire pourrait donner un nouvel élan à leur course vers le maintien. Le patron des Spurs a récemment convié son groupe au restaurant Bacchanalia, à Mayfair, pour renforcer la cohésion après la défaite 1-0 contre Sunderland lors de son premier match à la tête du club, résultat qui a précipité les Spurs dans les trois dernières places du classement pour la première fois depuis 17 ans.
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De Zerbi promet de récompenser ses joueurs si les victoires reviennent
Alors que le club occupe l'une des trois dernières places de la Premier League, De Zerbi voit dans ces réunions un levier potentiel pour déclencher le rebond tant attendu. Il a confirmé qu'il était prêt à continuer de financer les dîners d'équipe si les performances s'amélioraient, affichant une confiance inébranlable en son effectif malgré le classement.
« Je ne sais pas si ces dîners nous feront gagner, a-t-il déclaré. Mais nous mangeons très bien, la nourriture est incroyable, et si cela marche, je suis prêt à en offrir un chaque semaine. Je reste positif, je vais continuer à lutter et je suis convaincu que nous resterons en Premier League. Je maintiens ce que j’ai dit la semaine dernière : notre objectif est de remporter un match. »
« Oui, je pense qu’il est crucial de gagner un match, pas seulement pour le classement. Bien sûr, le classement en fait partie, mais nous devons retrouver le plaisir de gagner et ce que cela peut apporter. Je n’ai aucun doute quant à la qualité des joueurs. »
Romero est forfait et le club cherche des renforts au milieu de terrain.
L'ambiance positive qui régnait autour de la cohésion de l'équipe a été quelque peu assombrie par la blessure grave du capitaine du club, Cristian Romero. Le défenseur argentin s'est blessé au genou lors des débuts de De Zerbi, et l'entraîneur a confirmé que cet influent défenseur central ne participerait plus à la saison en cours.
En revanche, le secteur défensif se trouve affaibli, De Zerbi a toutefois reçu des nouvelles plus encourageantes concernant ses options au milieu de terrain avant la réception de son ancien club. Rodrigo Bentancur fait ainsi son retour après trois mois d’absence en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, apportant une touche de qualité et d’expérience bienvenue pour la fin de saison.
De Zerbi a déclaré : « Bentancur est disponible. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou non. Bissouma est à 100 %. Vicario, non. Nous devons rester positifs quoi qu'il arrive. Nous avons Radu Dragusin et Kevin, ils sont aptes à jouer et capables de bien jouer. Nous pouvons gagner de toutes les manières possibles et nous voulons gagner de toutes les manières possibles. »
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Le match crucial à Brighton lance une série d’affrontements déterminants pour le maintien.
Tottenham se prépare pour un match décisif contre Brighton, dans l’espoir de décrocher enfin sa première victoire en championnat cette année. À huit journées de la fin, De Zerbi insiste sur l’état d’esprit et la cohésion, alors que les Spurs doivent absolument obtenir les résultats nécessaires pour se maintenir en Premier League.