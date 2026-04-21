Dans une interview accordée à SpursPlay, l’entraîneur italien a expliqué que le rôle actuel de Simons est proche de celui qu’il occupait lui-même sur le terrain. Ces similitudes ont créé un lien particulier entre eux.

« Il a de la chance de travailler avec moi – non pas parce que je suis doué, mais parce que j’étais numéro 10 », explique De Zerbi. « Ce qu’il pense aujourd’hui, je le pensais il y a 20 ans. Nous avons donc un lien particulier. J’ai un lien particulier avec tous les numéros 10 avec lesquels je travaille. J’adore les numéros 10. Un numéro 10 doit comprendre qu’il doit marquer et qu’il doit faire des passes décisives, pas seulement jouer pour faire plaisir aux gens – des buts et des passes décisives. »