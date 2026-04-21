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Roberto De Zerbi évoque la « relation particulière » qui l’unit à Xavi Simons, saluant la « superbe » performance de la star de Tottenham face à Brighton
- AFP
Lien tactique avec le n° 10
De Zerbi estime que son passé de milieu de terrain créatif est la clé de la complicité immédiate qu’il a nouée avec Simons. À 22 ans, le Belge a été le moteur des Spurs lors du match nul 2-2 contre Brighton : il a d’abord offert une passe décisive à Pedro Porro pour l’ouverture du score, avant de conclure lui-même d’une frappe spectaculaire à la 77^e minute.
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« Tu as de la chance de travailler avec moi » Contexte : Cette déclaration, typiquement prononcée dans le vestiaire ou sur le bord du terrain, souligne la confiance en soi d’un entraîneur ou d’un joueur expérimenté. Elle vise à rappeler à son interlocuteur qu’il bénéficie d’un accompagnement d’exception et que cette opportunité peut booster sa carrière. Analyse : Au-delà de l’affirmation personnelle, la phrase véhicule un message motivant : chacun doit reconnaître la valeur de l’environnement professionnel qui l’entoure et s’en servir pour progresser. Dans le football, où la compétitivité est reine, elle rappelle aussi que la réussite collective repose sur des relations de confiance et de respect mutuel.
Dans une interview accordée à SpursPlay, l’entraîneur italien a expliqué que le rôle actuel de Simons est proche de celui qu’il occupait lui-même sur le terrain. Ces similitudes ont créé un lien particulier entre eux.
« Il a de la chance de travailler avec moi – non pas parce que je suis doué, mais parce que j’étais numéro 10 », explique De Zerbi. « Ce qu’il pense aujourd’hui, je le pensais il y a 20 ans. Nous avons donc un lien particulier. J’ai un lien particulier avec tous les numéros 10 avec lesquels je travaille. J’adore les numéros 10. Un numéro 10 doit comprendre qu’il doit marquer et qu’il doit faire des passes décisives, pas seulement jouer pour faire plaisir aux gens – des buts et des passes décisives. »
De grandes attentes entourent le Néerlandais
Recruté l’été dernier en provenance du RB Leipzig pour un montant estimé à 52 millions de livres sterling, Simons a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives en 27 matchs de Premier League. Si De Zerbi se félicite de la forme actuelle du Néerlandais, il lui fixe des exigences élevées et lui demande d’apporter une contribution tangible à chaque rencontre pour justifier sa place dans le onze de départ.
« Il a très bien joué, c’était un excellent match », a ajouté De Zerbi. « Je pense qu’il peut faire encore mieux, car un joueur comme lui a besoin de sentir la confiance de son entraîneur, et je suis là pour lui transmettre toute la confiance dont il a besoin, car j’ai moi-même été joueur, j’étais le numéro 10, et je pense savoir ce qu’il ressent, car je pensais la même chose quand j’étais joueur. Je considère que c’est un privilège de l’avoir dans mon effectif, et lui aussi a de la chance, car avec un numéro 10 comme moi, je peux mieux le comprendre que les autres entraîneurs. »
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Un déplacement à Molineux où la victoire est impérative
Toujours en quête de leur premier succès en Premier League en 2026, les Spurs abordent un test décisif samedi à Molineux face aux Wolves, actuels derniers du classement. Après avoir concédé l’égalisation à la 95e minute contre Brighton, les Londoniens doivent rapidement retrouver leur solidité défensive pour assurer leur maintien : ils occupent pour l’instant la 18e place.
Après ce déplacement dans les Midlands, les Spurs affronteront plusieurs formations du haut de tableau, ce qui rend les trois points de ce week-end pratiquement indispensables si De Zerbi veut mener son équipe vers un sauvetage in extremis en fin de saison.