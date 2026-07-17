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Robert Lewandowski ne fera pas ses débuts en MLS face aux Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, le match du Chicago Fire ayant été reporté
Le coup d’envoi est retardé en raison de la fumée des feux de forêt.
Le match phare de la MLS entre le Fire et les Whitecaps, programmé au Soldier Field, a été officiellement reporté au 6 octobre en raison de la mauvaise qualité de l’air à Chicago. La fumée des feux de forêt au Canada a fait grimper l’indice de qualité de l’air de la ville à des niveaux jugés très nocifs et dangereux pour la santé. En conséquence, les autorités locales ont immédiatement fermé toutes les plages et piscines publiques, tandis que le service des parcs a annulé toutes les activités en plein air afin de garantir la sécurité du public.
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Le président du club fait de la sécurité sa priorité absolue.
Les dirigeants du club local ont exprimé leur profond regret après l'annulation d'une rencontre qui devait marquer les débuts professionnels hors d'Europe de l'attaquant de 37 ans.
« Nous partageons la déception de nos supporters, d’autant plus que notre premier match après la trêve de la Coupe du monde de la FIFA suscitait beaucoup d’enthousiasme et que nous nous réjouissions d’accueillir plus de 40 000 supporters au Soldier Field », a déclaré Dave Baldwin, président des opérations commerciales du Fire.
Il a ajouté : « Cette soirée devait être un moment spécial au Soldier Field. Même si nous savons que cette décision est décevante, la santé et la sécurité doivent passer avant tout. Nous remercions nos supporters de leur compréhension et avons hâte de les accueillir à nouveau très bientôt. »
La Ligue manque la scène internationale
Ce report perturbe la dynamique commerciale de la MLS, qui avait délibérément programmé des affiches de prestige entre les demi-finales et la finale de la Coupe du monde afin de capter l’attention de la planète football sur l’Amérique du Nord. Très attendue, la rencontre aurait permis à Lewandowski d’affronter son ancien coéquipier du Bayern Munich, Thomas Müller, pour la 23e fois en tant qu’adversaire.
Enfin, ce report a contrarié une réunion familiale attendue chez les Berhalter : l’entraîneur du Fire, Gregg Berhalter, devait en effet affronter son fils Sebastian, milieu de terrain des Whitecaps et membre de l’équipe All-Star de la MLS.
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Des ajustements d'emploi du temps éprouvants nous attendent
Le report du match d'octobre risque de compliquer la gestion de la condition physique des deux équipes en cette fin de saison intense, à l'approche des barrages du championnat national. Les Whitecaps devront conserver leur cohérence tactique pour préserver leur statut de leaders de la Conférence Ouest.
De leur côté, les entraîneurs de Chicago Fire doivent réajuster leurs priorités et peaufiner la préparation physique de Lewandowski pour qu’il soit opérationnel dès son entrée en lice, désormais programmée lors de la prochaine rencontre.
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