Robert Lewandowski ne fera pas ses débuts en MLS face aux Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, le match du Chicago Fire ayant été reporté

Les dirigeants du club local ont exprimé leur profond regret après l'annulation d'une rencontre qui devait marquer les débuts professionnels hors d'Europe de l'attaquant de 37 ans.

« Nous partageons la déception de nos supporters, d’autant plus que notre premier match après la trêve de la Coupe du monde de la FIFA suscitait beaucoup d’enthousiasme et que nous nous réjouissions d’accueillir plus de 40 000 supporters au Soldier Field », a déclaré Dave Baldwin, président des opérations commerciales du Fire.

Il a ajouté : « Cette soirée devait être un moment spécial au Soldier Field. Même si nous savons que cette décision est décevante, la santé et la sécurité doivent passer avant tout. Nous remercions nos supporters de leur compréhension et avons hâte de les accueillir à nouveau très bientôt. »