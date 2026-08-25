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Carrick (C)Getty Images
Yosua Arya

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Rio Ferdinand désigne l’attaquant surprise de Premier League que Manchester United DOIT recruter

Manchester United
O. Watkins
Premier League
Aston Villa

Rio Ferdinand a exhorté Manchester United à lancer une offre de transfert surprise pour l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins. La légende du club a également remis en question la stratégie de recrutement de Manchester United, en exprimant sa frustration face au fait que l’équipe de Michael Carrick ait manqué l’occasion de faire revenir Danny Welbeck à Old Trafford.


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  • Ferdinand réclame le recrutement d’un nouvel attaquant

    Ferdinand estime que Manchester United devrait explorer une piste surprise pour recruter l’attaquant d’Aston Villa, Watkins, avant la fermeture du mercato estival. L’ancien défenseur a également vivement critiqué le club pour ne pas avoir rivalisé avec Chelsea pour la signature de Welbeck. Watkins semble destiné à quitter Villa Park dans les semaines à venir après une absence remarquée du groupe de l’équipe première. L’attaquant de 30 ans a été totalement écarté de la feuille de match lors de la lourde défaite 4-0 d’Aston Villa en Premier League sur la pelouse de Brighton.

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    Questions budgétaires et opportunités de transfert manquées

    S’exprimant sur sa chaîne YouTube après la défaite surprise de United contre Hull City, Ferdinand a remis en question le budget transfert restant du club. Il s’est demandé si la cellule de recrutement de Carrick pouvait encore s’offrir un renfort de premier plan en attaque après s’être fortement concentrée sur d’autres secteurs du terrain.

    « La grande question, c’est de savoir si le budget de United permet encore d’aller chercher un Ollie Watkins, ou quelqu’un comme lui, maintenant », a demandé Ferdinand à ses spectateurs.

    Il a aussi fait part de sa profonde déception concernant le transfert à bas prix de Welbeck à Stamford Bridge. Ferdinand a ajouté : « Si Danny Welbeck était sur le marché, et il l’était clairement, c’est un joueur sur lequel Man United aurait dû se positionner, parce qu’il aurait encore pu jouer un rôle important, même en étant heureux de rester sur le banc à ce stade de sa carrière. »

  • Des difficultés offensives et des statistiques impressionnantes pour Watkins

    Watkins s’est montré remarquablement prolifique pour Aston Villa, avec un total de 108 buts inscrits depuis son arrivée en provenance de Brentford en 2020. Dans le même temps, Manchester United s’est surtout attaché à renforcer son milieu de terrain cet été, en recrutant Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba. Par conséquent, l’attaquant recruté pour 73 M£, Benjamin Sesko, a été laissé sur le banc à la surprise générale contre Hull, Matheus Cunha étant préféré en pointe.

    Ferdinand a souligné l’importance de Sesko pour la suite de cette nouvelle saison, déclarant : « L’importance de Benjamin Sesko est énorme, surtout quand on va dans un endroit comme ça. Vous avez besoin de lui dans l’équipe et je suis curieux de voir comment il s’en sortira cette saison dans ce sens. »

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    Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?

    Alors que la date limite du mercato approche rapidement, il reste à voir si Manchester United suivra le conseil de Ferdinand et tentera de conclure un accord pour Watkins. Pour l’instant, à Old Trafford, l’attention immédiate se tourne vers la manière de rebondir après ce revers frustrant lors de la première journée. L’équipe de Carrick va désormais préparer la réception d’un autre promu, Ipswich Town, à Old Trafford dimanche, dans le cadre d’un match de Premier League.

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