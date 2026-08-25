S’exprimant sur sa chaîne YouTube après la défaite surprise de United contre Hull City, Ferdinand a remis en question le budget transfert restant du club. Il s’est demandé si la cellule de recrutement de Carrick pouvait encore s’offrir un renfort de premier plan en attaque après s’être fortement concentrée sur d’autres secteurs du terrain.

« La grande question, c’est de savoir si le budget de United permet encore d’aller chercher un Ollie Watkins, ou quelqu’un comme lui, maintenant », a demandé Ferdinand à ses spectateurs.

Il a aussi fait part de sa profonde déception concernant le transfert à bas prix de Welbeck à Stamford Bridge. Ferdinand a ajouté : « Si Danny Welbeck était sur le marché, et il l’était clairement, c’est un joueur sur lequel Man United aurait dû se positionner, parce qu’il aurait encore pu jouer un rôle important, même en étant heureux de rester sur le banc à ce stade de sa carrière. »