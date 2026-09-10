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Richarlison saisit la FIFA dans une tentative radicale de résilier son contrat avec Tottenham Hotspur
Richarlison cherche à quitter Tottenham via la FIFA
Richarlison explore activement des voies juridiques auprès de la FIFA pour résilier son contrat actuel avec Tottenham Hotspur, selon talkSPORT. Le joueur de 29 ans n’a pas été retenu dans le groupe de 25 joueurs de Premier League pour la saison et s’entraîne actuellement avec les moins de 21 ans.
L’international brésilien estime que cette rétrogradation lui donne des motifs légitimes de mettre fin à son contrat, malgré une année restante. Après avoir été titulaire lors de la défaite de Tottenham lors de la première journée sur la pelouse de Brentford, il a peut-être désormais disputé son dernier match pour le club alors qu’il cherche à partir immédiatement.
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Frustrations liées au mercato et statistiques de carrière
Avant d’envisager un retour dans son pays natal avec Vasco da Gama, l’attaquant a été fortement lié à un retour à Everton pendant le mercato estival. Il a connu un passage réussi de quatre ans sur les bords de la Mersey, inscrivant 53 buts en 152 matches, mais a finalement refusé l’opportunité de retrouver David Moyes.
À la place, il a publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il a qualifié Everton de son équipe préférée tout en critiquant la gestion des négociations par Tottenham. Toutes compétitions confondues, Richarlison a inscrit 32 buts en 134 apparitions avec Tottenham, mais ce chapitre semble désormais toucher brusquement à sa fin.
Jordan met en garde contre un dangereux précédent contractuel
L'ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a réagi avec force à la nouvelle sur talkSPORT, avertissant que cette situation pourrait créer un dangereux précédent pour le sport. Jordan a remis en question la position du joueur en déclarant : « Il a été rétrogradé avec les moins de 21 ans maintenant, n'est-ce pas ? Ce qu'ils invoqueront, c'est une forme de motif sportif qui lui permettrait de faire résilier son contrat. Je pense que ce serait tragique s'ils le faisaient, parce que cela signifierait que les joueurs pourraient faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être catastrophiques sans aucune conséquence, ils peuvent avoir une discipline désastreuse, et un comportement désastreux, sans que cela n'entraîne la moindre conséquence. »
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Quelle suite pour Richarlison et Tottenham ?
À l’avenir, Richarlison espérerait reproduire le succès de son compatriote Renan Lodi, qui avait utilisé avec succès une intervention de la FIFA pour résilier son contrat avec Al Hilal l’an dernier. Si l’instance dirigeante du football donne suite à sa demande, l’attaquant pourrait officiellement rejoindre Vasco da Gama en dehors du mercato. Tottenham doit désormais décider s’il faut contester l’affaire ou négocier une résiliation à l’amiable afin d’éviter une longue bataille juridique.
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