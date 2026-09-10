Richarlison explore activement des voies juridiques auprès de la FIFA pour résilier son contrat actuel avec Tottenham Hotspur, selon talkSPORT. Le joueur de 29 ans n’a pas été retenu dans le groupe de 25 joueurs de Premier League pour la saison et s’entraîne actuellement avec les moins de 21 ans.

L’international brésilien estime que cette rétrogradation lui donne des motifs légitimes de mettre fin à son contrat, malgré une année restante. Après avoir été titulaire lors de la défaite de Tottenham lors de la première journée sur la pelouse de Brentford, il a peut-être désormais disputé son dernier match pour le club alors qu’il cherche à partir immédiatement.