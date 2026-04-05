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Revirement inattendu… Le Real Madrid renonce à un transfert gratuit

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Espagne

Le Real Madrid a décidé de renoncer à un transfert gratuit d'un défenseur qui aurait été proposé lors du prochain mercato estival.

Le site Fichajes a indiqué que le Real Madrid n'avait pas l'intention de se lancer dans un transfert d'Ibrahima Konaté, la star de Liverpool.

Le contrat de Konaté avec Liverpool expire à l'été 2026, et son nom a souvent été associé au renforcement de la défense du Real Madrid.

Le site espagnol a précisé que le Real Madrid avait décidé de renoncer à recruter Konaté, car il ne souhaite pas s'engager dans des enchères financières importantes. 

La politique actuelle du Real Madrid se concentre sur des investissements mesurés et vise à éviter les transactions susceptibles de menacer sa stabilité financière.

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    Le Real Madrid s'intéresse à un défenseur de Crystal Palace

    Dans ce contexte, le Real Madrid a commencé à étudier une nouvelle option sur le marché, à savoir le Français Maxence Lacroix, défenseur de Crystal Palace.

    Lacroix se distingue par sa puissance physique, sa vitesse, sa capacité à lire le jeu et à réagir rapidement, et le Real Madrid estime qu'il est capable de s'adapter rapidement au niveau du club.

    De plus, le transfert de Lacroix serait plus abordable financièrement que celui de Konaté, ce qui en fait une option intéressante tant sur le plan financier que sportif.

    Le Real Madrid cherche à recruter un défenseur qui apporte la solidité requise, tout en ayant la capacité de progresser et de s'épanouir, ce qui caractérise La Croix.

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