Revirement inattendu… Le Real Madrid renonce à un transfert gratuit

Le Real Madrid a décidé de renoncer à un transfert gratuit d'un défenseur qui aurait été proposé lors du prochain mercato estival.

Le site Fichajes a indiqué que le Real Madrid n'avait pas l'intention de se lancer dans un transfert d'Ibrahima Konaté, la star de Liverpool.

Le contrat de Konaté avec Liverpool expire à l'été 2026, et son nom a souvent été associé au renforcement de la défense du Real Madrid.

Le site espagnol a précisé que le Real Madrid avait décidé de renoncer à recruter Konaté, car il ne souhaite pas s'engager dans des enchères financières importantes.

La politique actuelle du Real Madrid se concentre sur des investissements mesurés et vise à éviter les transactions susceptibles de menacer sa stabilité financière.