Révélé : pourquoi Barcelone a snobé Carlos Espi avant le transfert décisif de l’attaquant au Real Madrid

Le Barça pourrait déjà regretter une décision majeure prise lors d’un mercato estival chaotique. Le club catalan aurait refusé l’opportunité de recruter le prometteur attaquant espagnol Espi lorsqu’il a été mis sur le marché.

Au lieu de boucler un transfert vers le Camp Nou, l’attaquant de 21 ans a finalement signé chez le rival historique, le Real Madrid. Espi connaît désormais des débuts très encourageants sous les projecteurs du Santiago Bernabéu.

Selon le média espagnol Cadena SER, le talentueux avant-centre a été explicitement proposé au Barça avant son transfert au Real Madrid. Cependant, le Barça a finalement choisi d’explorer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif tout en consolidant son effectif.