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Révélé : pourquoi Barcelone a snobé Carlos Espi avant le transfert décisif de l’attaquant au Real Madrid
L’échec du transfert du Barça
Le Barça pourrait déjà regretter une décision majeure prise lors d’un mercato estival chaotique. Le club catalan aurait refusé l’opportunité de recruter le prometteur attaquant espagnol Espi lorsqu’il a été mis sur le marché.
Au lieu de boucler un transfert vers le Camp Nou, l’attaquant de 21 ans a finalement signé chez le rival historique, le Real Madrid. Espi connaît désormais des débuts très encourageants sous les projecteurs du Santiago Bernabéu.
Selon le média espagnol Cadena SER, le talentueux avant-centre a été explicitement proposé au Barça avant son transfert au Real Madrid. Cependant, le Barça a finalement choisi d’explorer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif tout en consolidant son effectif.
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Prix demandé et temps de jeu
Avant l'ouverture du mercato estival, Espi avait fortement impressionné les recruteurs sous les couleurs de Levante. Il a trouvé le chemin des filets à 13 reprises toutes compétitions confondues, s'imposant comme l'un des talents nationaux les plus prometteurs du pays.
Cependant, le Barça a catégoriquement rechigné face à l'évaluation de 25 millions d'euros fixée par Levante pour le jeune attaquant. Avec un Raphinha de plus en plus influent dans le onze de départ, la direction du club estimait qu'elle ne pouvait pas garantir à Espi le temps de jeu régulier dont il avait besoin.
Par conséquent, le conseil d'administration a décidé de ne pas consentir à un engagement financier important pour un joueur considéré seulement comme une option de rotation dans l'effectif. Cette hésitation a immédiatement ouvert la porte à Madrid pour passer à l'action et s'attacher sa signature tant convoitée.
L’après-Robert Lewandowski
Le Barça cherchait désespérément un nouveau numéro neuf après le départ de Robert Lewandowski vers le club de MLS du Chicago Fire. Sa priorité absolue était Julian Alvarez, mais l'Atletico Madrid a catégoriquement refusé de vendre malgré une offre supérieure à 100 M€.
Contraint d'évaluer d'autres options sur un marché difficile, le club blaugrana a rapidement dressé une liste restreinte de cibles secondaires. Cette liste de repli comprenait, selon certaines informations, Eli Junior Kroupi, Espi et l'attaquant d'Arsenal Gabriel Jesus, en manque de temps de jeu.
Au final, les Catalans ont décidé de se tourner vers l'option la plus abordable à leur disposition. Ils ont bouclé un transfert de 10 M€ pour Jesus, mettant définitivement fin à leur bref intérêt pour le joueur de Levante de 21 ans.
- AFP
Faire immédiatement la différence
Si le Barça s'est finalement contenté de Jesus, Espi n'a absolument pas perdu de temps pour prouver sa valeur dans la capitale espagnole. Même s'il n'est pas encore un titulaire indiscutable au Real Madrid, le jeune joueur a su rentabiliser son temps de jeu limité.
Il a déjà inscrit deux buts cruciaux sous ses célèbres nouvelles couleurs. Sa contribution la plus marquante est survenue mardi dernier, lorsqu'il a inscrit au bout du suspense le but de la victoire pour offrir un succès palpitant 3-2 contre Elche.
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