Révélé : comment Barcelone « trompe » Manchester City de 18 M€ dans le transfert de Ferran Torres au PSG

La structure stratégique de l’opération permet à Barcelone d’éviter de verser jusqu’à 18 M€ à l’ancien club de Torres, Manchester City, selon The Athletic. Lorsque le Barça a recruté l’Espagnol en provenance de Manchester City en janvier 2022 pour 55 M€, plus 10 M€ de bonus, des conditions spécifiques avaient été incluses dans l’accord.

Si Barcelone avait prolongé son contrat, le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires à Manchester City. En laissant son bail entrer dans sa dernière année sans prolongation, cette obligation financière a totalement disparu.