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Révélé : comment Barcelone « trompe » Manchester City de 18 M€ dans le transfert de Ferran Torres au PSG
Barcelone conclut la vente de Torres pour 50 M€
Barcelone est parvenu à un accord avec le PSG pour le transfert de Torres. Les Parisiens paieront une indemnité d’environ 50 millions d’euros, hors bonus. Ce transfert verra le vainqueur de la Coupe du monde 2026 retrouver son ancien sélectionneur national, Luis Enrique, au Parc des Princes. Malgré son importance dans la campagne victorieuse de Barcelone en championnat la saison dernière, le géant espagnol a choisi de ne pas prolonger son contrat, qui expire l’année prochaine.
- Getty Images
La structure astucieuse de l’opération permet d’économiser 18 M€
La structure stratégique de l’opération permet à Barcelone d’éviter de verser jusqu’à 18 M€ à l’ancien club de Torres, Manchester City, selon The Athletic. Lorsque le Barça a recruté l’Espagnol en provenance de Manchester City en janvier 2022 pour 55 M€, plus 10 M€ de bonus, des conditions spécifiques avaient été incluses dans l’accord.
Si Barcelone avait prolongé son contrat, le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires à Manchester City. En laissant son bail entrer dans sa dernière année sans prolongation, cette obligation financière a totalement disparu.
Échapper à la clause à la revente de Manchester City
Le Barça a également réussi à contourner une importante clause de pourcentage à la revente négociée par City lors du transfert initial en 2022. City avait droit à un bonus de 10 M€ en cas de revente si l'attaquant était vendu pour 55 M€ ou plus. En plafonnant l'indemnité de transfert du PSG à 50 M€, le club blaugrana conserve l'intégralité de la somme en Catalogne. Cette gymnastique financière vient couronner une période remarquable pour Torres. Il est devenu un héros national en Espagne cet été après avoir inscrit le but victorieux en prolongation pour battre l'Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026.
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Retrouver Enrique au PSG
L’attaquant quitte le FC Barcelone après une campagne impressionnante au cours de laquelle il a inscrit 21 buts en 49 apparitions toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à décrocher le titre de champion. Torres est désormais officiellement un nouveau joueur du PSG et va s’adapter à l’effectif d’Enrique avant le début de la nouvelle saison.
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