Révélation : pourquoi Raheem Sterling a choisi Feyenoord malgré des discussions avec Tottenham

Sterling a exprimé son enthousiasme à l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure, alors qu'il profite de son premier séjour à l'étranger.

Il a déclaré : « En tant qu'agent libre, j'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, l'occasion de contrôler la prochaine étape.

Dans ma carrière, je voulais prendre le temps de discuter avec les clubs et leurs entraîneurs principaux afin de mieux comprendre le rôle qu'ils envisageaient pour moi et m'assurer que je pourrais apporter une réelle valeur ajoutée dans ce nouveau chapitre.

Après avoir discuté en détail avec Robin, je suis convaincu que Feyenoord est un endroit où je peux être heureux et m'imposer comme un membre précieux de l'équipe. Jouer à l'étranger est un tout nouveau défi pour moi, et je suis prêt à le relever. Honnêtement, je suis juste impatient de commencer. »