Révélation : pourquoi Raheem Sterling a choisi Feyenoord malgré des discussions avec Tottenham
Le club néerlandais Feyenoord a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour signer Sterling jusqu'à la fin de la saison, dans le cadre d'un contrat à court terme. Il rejoindra désormais l'entraîneur Robin van Persie dans l'Eredivisie, mais le Mail rapporte qu'il avait la possibilité de rester en Angleterre, à Londres, avec les Spurs. Le club du nord de Londres a entamé des négociations avec l'ailier vétéran après que Wilson Odobert ait été écarté pour le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur.
Pourquoi Sterling a snobé les Spurs
Le rapport affirme toutefois que Sterling n'était pas disposé à rejoindre un club qui manque de stabilité, et les Spurs viennent de licencier Thomas Frank il y a seulement 24 heures, alors qu'ils risquent également de se retrouver dans une lutte contre la relégation, puisqu'ils ne comptent que cinq points d'avance sur West Ham United, 18e au classement. Si van Persie aurait joué un rôle clé pour convaincre Sterling de rejoindre les Pays-Bas, ce dernier a également passé du temps avec des personnalités du monde du football afin de s'assurer que sa prochaine décision était la bonne, après la résiliation d'un commun accord de son contrat avec Chelsea.
En conséquence, l'ailier a signé un contrat à durée limitée ; le club néerlandais souhaitait le garder plus longtemps, mais il reste prudent quant à ses perspectives de carrière futures.
Sterling impatient de commencer
Sterling a exprimé son enthousiasme à l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure, alors qu'il profite de son premier séjour à l'étranger.
Il a déclaré : « En tant qu'agent libre, j'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, l'occasion de contrôler la prochaine étape.
Dans ma carrière, je voulais prendre le temps de discuter avec les clubs et leurs entraîneurs principaux afin de mieux comprendre le rôle qu'ils envisageaient pour moi et m'assurer que je pourrais apporter une réelle valeur ajoutée dans ce nouveau chapitre.
Après avoir discuté en détail avec Robin, je suis convaincu que Feyenoord est un endroit où je peux être heureux et m'imposer comme un membre précieux de l'équipe. Jouer à l'étranger est un tout nouveau défi pour moi, et je suis prêt à le relever. Honnêtement, je suis juste impatient de commencer. »
Et ensuite ?
Le Feyenoord affrontera Go Ahead Eagles ce week-end. Il pourrait faire ses débuts avec le club lors de ce match.
