Révélation : pourquoi José Mourinho, suspendu, a regardé la défaite du Benfica contre le Real Madrid en Ligue des champions depuis un « lieu secret »

Celui qui s'est autoproclamé « Special One » s'est retrouvé dans la capitale espagnole 4 652 jours après la fin de son règne en tant qu'entraîneur du Real Madrid en 2013. Il a admis ne jamais y être retourné depuis.

Il a remporté la Liga et la Copa del Rey pendant son passage chez les Blancos et bénéficie toujours d'un large soutien parmi les supporters passionnés. Il n'y a toutefois pas eu de retrouvailles publiques lors de son retour dans cet environnement familier.

Le Real avait réservé une place privée pour Mourinho, et les photographes s'étaient rassemblés autour de la loge qui lui était réservée, mais l'entraîneur de 63 ans ne s'est jamais présenté. Selon certaines sources, l'UEFA aurait tenté à un moment donné d'interdire à la presse présente de filmer l'ancien entraîneur de Chelsea et de l'Inter.

Il n'a toutefois pas changé d'avis, et le média espagnol Marca affirme que Mourinho a passé tout le match dans le bus de l'équipe du Benfica. Mourinho n'avait pas de quoi se réjouir ce soir-là.