Révélation : pourquoi José Mourinho, suspendu, a regardé la défaite du Benfica contre le Real Madrid en Ligue des champions depuis un « lieu secret »
Celui qui s'est autoproclamé « Special One » s'est retrouvé dans la capitale espagnole 4 652 jours après la fin de son règne en tant qu'entraîneur du Real Madrid en 2013. Il a admis ne jamais y être retourné depuis.
Il a remporté la Liga et la Copa del Rey pendant son passage chez les Blancos et bénéficie toujours d'un large soutien parmi les supporters passionnés. Il n'y a toutefois pas eu de retrouvailles publiques lors de son retour dans cet environnement familier.
Le Real avait réservé une place privée pour Mourinho, et les photographes s'étaient rassemblés autour de la loge qui lui était réservée, mais l'entraîneur de 63 ans ne s'est jamais présenté. Selon certaines sources, l'UEFA aurait tenté à un moment donné d'interdire à la presse présente de filmer l'ancien entraîneur de Chelsea et de l'Inter.
Il n'a toutefois pas changé d'avis, et le média espagnol Marca affirme que Mourinho a passé tout le match dans le bus de l'équipe du Benfica. Mourinho n'avait pas de quoi se réjouir ce soir-là.
Mourinho a suscité des critiques après un affrontement controversé à l'Estadio da Luz.
Benfica a brièvement rétabli l'égalité au score lorsque Rafa Silva a ouvert le score au Santiago Bernabeu après 14 minutes, mais Aurélien Tchouameni a égalisé pour le Real moins de deux minutes plus tard. Vinicius Junior a de nouveau marqué à 10 minutes de la fin, permettant à Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Mourinho s'est retrouvé au centre d'une polémique après la première rencontre entre Benfica et le Real à l'Estadio da Luz. Ce match a été entaché par des accusations de propos racistes de la part de Gianluca Prestianni à l'encontre de l'attaquant du Real Vinicius.
Mourinho, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a déclaré aux journalistes à propos de cet incident, qui fait toujours l'objet d'une enquête : « Cela aurait dû être le moment fou du match, un but incroyable dans un beau match... ces talents sont capables de faire ces belles choses, mais malheureusement, il [Vinicius] ne s'est pas contenté de marquer ce but étonnant, puis le match s'est terminé. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Vinicius avait « provoqué » les joueurs et les supporters du Benfica avec sa célébration - le Brésilien s'étant dirigé vers le drapeau de corner situé juste en face des supporters locaux -, Mourinho a ajouté : « Oui, je le pense. Les mots qu'ils ont échangés, Prestianni et Vinicius, je veux rester impartial. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. »
Prestianni suspendu provisoirement par l'UEFA
Prestianni n'a pas participé au match retour contre le Real, ayant été suspendu provisoirement pour un match par l'UEFA. Benfica a fait appel de cette décision, ce qui a permis à son ailier argentin de se rendre en Espagne, mais il n'a pas été autorisé à jouer et pourrait encore être sanctionné par une longue suspension.
Prestianni a clamé son innocence, déclarant immédiatement après un affrontement controversé avec le Real : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Il a depuis déclaré lors d'une enquête de l'UEFA qu'il avait utilisé une insulte homophobe à l'encontre du Brésilien, plutôt qu'une insulte raciste. Mourinho a été critiqué pour avoir pris la défense de son joueur, mais il est resté discret depuis le soir en question.
Après son élimination européenne, Mourinho se concentre désormais sur les affaires nationales.
Mourinho a choisi de ne pas s'adresser aux médias après avoir vu Benfica être éliminé de la compétition continentale d'élite. Son attention se tourne désormais vers les affaires nationales, avec un déplacement à Gil Vicente prévu lundi. Il sera de retour sur le banc pour ce match et cherchera à combler un écart de sept points avec le leader Porto dans la course au titre dans l'élite portugaise.
