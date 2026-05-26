Révélation : les raisons de l’échec du transfert de Bruno Fernandes à Tottenham

Invité du podcast «The Diary Of A CEO », Bruno Fernandes a confirmé que les discussions avec Tottenham étaient avancées avant que le Sporting CP ne mette son veto à son départ. Le milieu de terrain a reconnu avoir hâte de s’envoler vers la Premier League, un rêve de longue date.

« Oui, j’ai discuté avec Tottenham, et nous étions sur le point de conclure un accord », a confirmé Fernandes. « Puis, lors des deux derniers jours du mercato, le Sporting a tranché : “Nous ne allons pas le vendre. Nous allons le garder car nous avons besoin de lui.”

« Oui, parce que je voulais jouer en Premier League, car pour moi, c’est le meilleur championnat du monde. C’est le plus compétitif. C’est celui dont on rêve quand on grandit, tu sais, avec des stades pleins, des clubs de haut niveau, des joueurs de haut niveau.

Bien sûr, le club de mes rêves en Angleterre est Manchester United, mais à ce moment-là, Tottenham était l’option sur la table et j’étais très heureux de pouvoir les rejoindre car ils m’ont présenté un projet ambitieux. »