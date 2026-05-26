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Révélation : les raisons de l’échec du transfert de Bruno Fernandes à Tottenham
Les Spurs étaient sur le point de recruter Fernandes.
Fernandes a admis que Tottenham était sur le point de le recruter avant que le Sporting ne bloque le transfert. Les Spurs s'étaient intéressés au milieu de terrain en 2019 alors qu'ils se préparaient à l'après-Eriksen, ce dernier approchant de la fin de son séjour dans le nord de Londres. Manchester United a finalement conclu un accord de 67,6 millions de livres sterling pour Fernandes en janvier 2020, mais l'international portugais a révélé que la situation aurait pu prendre une tout autre tournure quelques mois plus tôt.
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Fernandes explique les raisons de l'échec de son transfert aux Spurs et répond à Keane
Invité du podcast «The Diary Of A CEO », Bruno Fernandes a confirmé que les discussions avec Tottenham étaient avancées avant que le Sporting CP ne mette son veto à son départ. Le milieu de terrain a reconnu avoir hâte de s’envoler vers la Premier League, un rêve de longue date.
« Oui, j’ai discuté avec Tottenham, et nous étions sur le point de conclure un accord », a confirmé Fernandes. « Puis, lors des deux derniers jours du mercato, le Sporting a tranché : “Nous ne allons pas le vendre. Nous allons le garder car nous avons besoin de lui.”
« Oui, parce que je voulais jouer en Premier League, car pour moi, c’est le meilleur championnat du monde. C’est le plus compétitif. C’est celui dont on rêve quand on grandit, tu sais, avec des stades pleins, des clubs de haut niveau, des joueurs de haut niveau.
Bien sûr, le club de mes rêves en Angleterre est Manchester United, mais à ce moment-là, Tottenham était l’option sur la table et j’étais très heureux de pouvoir les rejoindre car ils m’ont présenté un projet ambitieux. »
Fernandes conserve son rôle central malgré les critiques
Depuis son arrivée en provenance du Sporting, Fernandes s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de Manchester United. Le milieu de terrain inscrit régulièrement des buts et délivre des passes décisives, malgré les performances irrégulières du club depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Son style de leadership et son approche émotionnelle divisent toutefois les experts, Keane figurant parmi ses détracteurs les plus virulents. Fernandes a néanmoins indiqué qu’il acceptait les critiques, à condition qu’elles soient justes et fondées.
Il a déclaré : « Je l’ai toujours dit : les critiques ne me dérangent pas. J’en ai toujours tenu compte sans jamais répondre. Chacun a son avis, qu’il le trouve bon ou mauvais, peu importe.
Ce que je n’accepte pas, c’est le mensonge. Dans le cas précis de vos propos sur Roy Keane, c’est un mensonge, soit il a vu une autre interview, soit il me prête des mots que je n’ai pas prononcés, et heureusement pour moi, tout est enregistré.
« J'accepte ses critiques, j'accepte qu'il m'apprécie ou non comme joueur ou comme personne. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'il me fasse dire des choses que je n'ai pas dites. C'est la seule chose que je n'aime pas. »
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Fernandes entend propulser Manchester United vers l’avant.
Fernandes demeure un maillon essentiel des Red Devils, alors que le club se reconstruit pour retrouver un niveau de compétitivité constant, notamment en vue de la prochaine Ligue des champions. L’international portugais devrait conserver son rôle de créateur majeur au milieu de terrain. Toutefois, avant de rejoindre la préparation estivale de Manchester United, le meneur de jeu se concentrera d’abord sur la campagne de qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2026.