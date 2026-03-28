Le Bayern Munich, club le plus titré de l'histoire, devra sans doute se contenter pour l'instant de Bryan Zaragoza, qui n'a pas réussi à s'imposer en Espagne. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'AS Rome, son club d'affectation actuelle, ne levera pas l'option d'achat prévue pour l'ailier, qui retournera donc sur les rives de l'Isar cet été. Quant à l'avenir du joueur de 24 ans, il reste incertain !
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Retour à Munich ! Le FC Bayern n'arrive tout simplement pas à se débarrasser de ce fiasco
Les Giallorossi avaient convenu avec le Bayern, l'hiver dernier, d'une option d'achat de 13 millions d'euros qui serait devenue obligatoire sous certaines conditions : la Roma devait se qualifier pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa, et Zaragoza devait disputer au moins la moitié du temps de jeu possible.
Mais l'Espagnol est actuellement loin d'en être là, puisqu'il a passé les 90 minutes sur le banc lors de ses trois derniers matchs de Serie A.
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L'AS Roma doit verser une amende au Bayern
Le courant ne semble pas passer entre Saragosse et les Italiens, qui acceptent donc de verser une pénalité de 500 000 euros au FC Bayern Munich pour ne pas avoir à recruter le joueur qu'ils avaient prêté il y a seulement six semaines environ, après que son précédent prêt au Celta Vigo eut été interrompu.
Au sein du club de première division espagnole, Zaragoza a tout de même inscrit six points en 26 matchs. Le Bayern avait déjà prêté le joueur de 24 ans au CA Osasuna en Espagne la saison précédente, après que l'ailier gauche de 1,64 mètre n'ait disputé que 171 minutes au total à Munich.
Zaragoza avait rejoint le FC Bayern en janvier 2024, d'abord en prêt, puis pour un transfert définitif de 17 millions d'euros en provenance du FC Grenade. Mais en raison notamment de la barrière de la langue et d'une relation prétendument mitigée avec l'entraîneur de l'époque, Thomas Tuchel, il n'a pas réussi à s'imposer. Son contrat à Munich court jusqu'en 2029.
Parcours professionnel et statistiques de Bryan Zaragoza
Période Club Matchs Buts Passes décisives Minutes jouées 2022 à 2024 FC Grenade 58 11 3 2 846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 à 2025 CA Osasuna (prêt) 28 1 6 1 882 2025 Celta Vigo (prêt) 26 2 4 1 420 2026 AS Rome (prêt) 6 - 1 191