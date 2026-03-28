Retour à Munich ! Le FC Bayern n'arrive tout simplement pas à se débarrasser de ce fiasco

Le courant ne semble pas passer entre Saragosse et les Italiens, qui acceptent donc de verser une pénalité de 500 000 euros au FC Bayern Munich pour ne pas avoir à recruter le joueur qu'ils avaient prêté il y a seulement six semaines environ, après que son précédent prêt au Celta Vigo eut été interrompu.

Au sein du club de première division espagnole, Zaragoza a tout de même inscrit six points en 26 matchs. Le Bayern avait déjà prêté le joueur de 24 ans au CA Osasuna en Espagne la saison précédente, après que l'ailier gauche de 1,64 mètre n'ait disputé que 171 minutes au total à Munich.

Zaragoza avait rejoint le FC Bayern en janvier 2024, d'abord en prêt, puis pour un transfert définitif de 17 millions d'euros en provenance du FC Grenade. Mais en raison notamment de la barrière de la langue et d'une relation prétendument mitigée avec l'entraîneur de l'époque, Thomas Tuchel, il n'a pas réussi à s'imposer. Son contrat à Munich court jusqu'en 2029.