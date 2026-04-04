Selon le journal espagnol « AS », Diaz est passé cette saison, au Real Madrid, d'une absence totale à une présence marquante, avant de revenir à un statut de « remplaçant », au cours d'une saison où la star marocaine n'a pas connu de demi-mesures.

Le journal souligne que Diaz passe de longues périodes sur le banc ou s'impose dans le onze de départ pour plusieurs matchs, ce qu'il a d'ailleurs fait lors des cinq derniers matchs avant la trêve internationale, où il a profité de l'absence de Mbappé pour que l'entraîneur Arbeloa l'aligne aux côtés de Vinícius Júnior en attaque, obtenant des résultats remarquables. Mais avec le retour de Kylian, la star marocaine devra repartir de zéro en attendant de nouvelles opportunités.

Cette opportunité pourrait se présenter face au Real Majorque, Arbeloa ayant laissé planer le doute quant à la possibilité de laisser Vinícius Júnior au repos dans le cadre d’une rotation limitée. L’entraîneur madrilène a déclaré : « Vinícius est fatigué, ce qui est normal. Je pense qu’il n’a pas arrêté un seul jour depuis le début de l’année 2026. Nous verrons comment il se sentira vendredi avant le match de samedi, et c’est à ce moment-là que nous prendrons une décision. »

Le joueur marocain est directement concerné par cette décision. Si Vinícius joue, Díaz devra céder sa place à Mbappé. Díaz dispose toutefois d’autres options, car Arbeloa doit réorganiser son milieu de terrain en l’absence de Valverde, suspendu, un poste auquel l’ancien joueur de Manchester City pourrait également s’adapter.