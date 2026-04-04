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Hussein Hamdy

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Retour à la case départ… Les exploits de Diaz avec le Real se heurtent à la tempête Mbappé

B. Diaz
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Arbeloa tiendra-t-il sa promesse envers la star marocaine ?

Le Marocain Ibrahim Diaz, joueur du Real Madrid, risque de retourner sur le banc avec le retour de l'attaquant français Kylian Mbappé dans l'équipe.

Cette décision intervient après une période de brillance remarquable que le joueur marocain a connue dans le onze de départ du Real lors des derniers matchs.

  • Situation instable

    Selon le journal espagnol « AS », Diaz est passé cette saison, au Real Madrid, d'une absence totale à une présence marquante, avant de revenir à un statut de « remplaçant », au cours d'une saison où la star marocaine n'a pas connu de demi-mesures.

    Le journal souligne que Diaz passe de longues périodes sur le banc ou s'impose dans le onze de départ pour plusieurs matchs, ce qu'il a d'ailleurs fait lors des cinq derniers matchs avant la trêve internationale, où il a profité de l'absence de Mbappé pour que l'entraîneur Arbeloa l'aligne aux côtés de Vinícius Júnior en attaque, obtenant des résultats remarquables. Mais avec le retour de Kylian, la star marocaine devra repartir de zéro en attendant de nouvelles opportunités.

    Cette opportunité pourrait se présenter face au Real Majorque, Arbeloa ayant laissé planer le doute quant à la possibilité de laisser Vinícius Júnior au repos dans le cadre d’une rotation limitée. L’entraîneur madrilène a déclaré : « Vinícius est fatigué, ce qui est normal. Je pense qu’il n’a pas arrêté un seul jour depuis le début de l’année 2026. Nous verrons comment il se sentira vendredi avant le match de samedi, et c’est à ce moment-là que nous prendrons une décision. »

    Le joueur marocain est directement concerné par cette décision. Si Vinícius joue, Díaz devra céder sa place à Mbappé. Díaz dispose toutefois d’autres options, car Arbeloa doit réorganiser son milieu de terrain en l’absence de Valverde, suspendu, un poste auquel l’ancien joueur de Manchester City pourrait également s’adapter.

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  • La promesse d'Arbeloa

    C'est au poste de milieu de terrain que Diaz a commencé à se faire remarquer dans les plans d'Arbeloa, lorsqu'il a remplacé Bellingham après la blessure de ce dernier face au Rayo Vallecano, ou grâce aux minutes qu'il a disputées contre la Real Sociedad, Osasuna et Benfica, jusqu’à ce que l’entraîneur lui trouve une place au cœur de l’attaque, plus précisément lors du match contre le Celta Vigo, qui a marqué un tournant dans la saison et le début de la remontée de l’équipe.

    Depuis lors, le Real Madrid n’a cessé d’enchaîner les victoires, tout comme Diaz n’a cessé d’être titulaire, après avoir disputé 5 matchs consécutifs en tant que remplaçant (pour un total de 359 minutes), sa meilleure série depuis son arrivée au Real. Cette remontée s'est produite de manière inattendue après qu'il ait passé 9 matchs consécutifs sur le banc (au cours desquels il n'a joué que 165 minutes), et n'ait disputé que 3 minutes lors des deux matchs précédant la rencontre contre le « Balaídos ».

    Lors de la conférence de presse précédant le match contre Majorque, Arbeloa a salué les qualités du joueur marocain : « Je suis sûr qu’il continuera à avoir beaucoup de temps de jeu d’ici la fin de la saison car il le mérite et joue un rôle très important. Il nous apporte beaucoup lorsqu’il est titulaire, mais il est également capable d’entrer en cours de jeu et d’apporter un plus. Il est sorti d’une situation difficile, il a su se battre, et quand on lui a donné sa chance, il a prouvé la qualité du joueur qu’il est. »

    Lire aussi : Diaz change la donne au Real Madrid et oblige la direction à agir

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