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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Résumé de la 4e journée de Liga : les clubs madrilènes sont les grands perdants

LaLiga
Real Madrid
FC Barcelone
Atlético Madrid
Bétis Séville

Récapitulatif complet des moments marquants de la Liga espagnole lors du week-end écoulé. Retour sur les résultats, les principaux enseignements, les performances individuelles marquantes et plus encore.

Le week-end de Liga qui vient de s’achever a vu l’Atlético de Madrid subir une lourde correction sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, tandis que le Real Madrid a perdu du terrain dans la course au titre avec une défaite face à un Real Betis toujours aussi impressionnant. Même scénario pour Barcelone, qui a écrasé une équipe de Valence impuissante.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 1-0 Real Madrid

    Le Real Betis a poursuivi son excellent début de saison en battant le Real Madrid 1-0 au Villamarín. Le Betis et le Real comptent désormais tous deux neuf points après quatre matches, et ce résultat offre une première initiative dans la course au titre au FC Barcelone. Kylian Mbappe a manqué un penalty dans le temps additionnel pour le Real Madrid, qui s’inquiète également de la condition physique de Jude Bellingham.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP

    Athletic Bilbao 3-0 Atlético de Madrid

    L’Atleti a subi une lourde défaite 3-0 contre l’Athletic Bilbao ce week-end, avec des buts de Nico Williams, Robert Navarro et Oihan Sancet. Madrid continue d’être miné par des problèmes en attaque. L’attaquant argentin Julian Álvarez veut quitter le club après que son transfert souhaité à Barcelone ne s’est pas concrétisé, tandis qu’Alexander Sorloth est absent sur blessure. L’entraîneur Diego Simeone traverse une série de résultats irrégulière, cette défaite contre Bilbao faisant suite à une victoire 3-1 à Séville et à un match nul 2-2 contre Villarreal. Alvarez est entré en jeu en cours de match contre Bilbao, tout comme son compatriote et recrue estivale Cristian Romero. 

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander

    Le Rayo Vallecano a remporté un thriller à cinq buts, revenant à deux reprises après avoir été mené pour s’imposer malgré une fin de match à 10. Sergio Camello a brillé pour les locaux avec un doublé et une passe décisive, propulsant son équipe vers sa première victoire de la saison.

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  • Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Villarreal 2-3 Deportivo La Corogne

    Un autre thriller à cinq buts a vu le promu Depor prendre trois précieux points à Villarreal. L’attaquant globe-trotter Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le but de la victoire à la 88e minute pour les visiteurs, qui restent invaincus avec huit points après quatre matches de Liga. Le retour dans l’élite a été superbe jusqu’ici.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valence 0-5 Barcelone

    Le début de saison catastrophique de Valence s’est poursuivi avec une correction 5-0 à domicile face au champion Barcelone. Le club ché est lanterne rouge du championnat après quatre matches avec un seul petit point. Lamine Yamal a brillé pour les visiteurs avec un doublé, tandis que Dani Olmo a délivré deux passes décisives. Le Barça en est désormais à quatre victoires en quatre matches.

  • Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alavés 5-2 Osasuna

    L’attaquant argentin Lucas Boye est reparti avec le ballon du match après son triplé dans une nouvelle rencontre prolifique en Liga. Alavés compte 10 points après quatre matches et reste invaincu, seuls Barcelone et le Deportivo La Corogne peuvent en dire autant. Ailleurs, Malaga et Levante se sont quittés sur un match nul sans but, tandis que l’Espanyol a tenu Séville en échec sur le score de 1-1.