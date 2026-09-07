L’Atleti a subi une lourde défaite 3-0 contre l’Athletic Bilbao ce week-end, avec des buts de Nico Williams, Robert Navarro et Oihan Sancet. Madrid continue d’être miné par des problèmes en attaque. L’attaquant argentin Julian Álvarez veut quitter le club après que son transfert souhaité à Barcelone ne s’est pas concrétisé, tandis qu’Alexander Sorloth est absent sur blessure. L’entraîneur Diego Simeone traverse une série de résultats irrégulière, cette défaite contre Bilbao faisant suite à une victoire 3-1 à Séville et à un match nul 2-2 contre Villarreal. Alvarez est entré en jeu en cours de match contre Bilbao, tout comme son compatriote et recrue estivale Cristian Romero.