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Remplacer Bradley Barcola ? Le PSG sur le point de boucler un transfert imminent à 50 M€
Le PSG se rapproche d’Akliouche
Le PSG est sur le point de boucler une nouvelle recrue majeure afin de renforcer sa redoutable ligne d’attaque sous les ordres de l’entraîneur Luis Enrique. Les Parisiens se rapprochent de l’ailier monégasque Akliouche, un accord étant désormais décrit comme imminent, selon Mundo Deportivo.
Le double champion d’Europe en titre a rapidement accéléré pour s’attacher les services de l’international de 24 ans, identifié comme une priorité absolue pour sa rotation offensive. Obtenir la signature d’Akliouche représente un mouvement crucial pour le PSG, qui cherche à renforcer son effectif. Son arrivée devrait compenser le départ très probable de son collègue ailier Bradley Barcola cet été.
- AFP
Monaco accepte une offre améliorée de 50 M€
Les négociations de transfert entre les deux clubs français ont rapidement abouti après le retour du PSG avec une offre revue à la hausse. Monaco avait d’abord rejeté une offre d’ouverture de 45 millions d’euros du club parisien pour l’ailier talentueux.
Cependant, le PSG a refusé de céder et a rapidement augmenté sa proposition à 50 M€. Monaco a accepté ce montant revu à la hausse, ouvrant la voie au joueur pour finaliser les modalités de son contrat avec le club de la capitale. Cet accord permet à l’international français d’effectuer un transfert très médiatisé en Ligue 1 après avoir passé l’intégralité de sa carrière professionnelle dans la Principauté.
Un pedigree international et la formation à Monaco
Akliouche a initialement rejoint l’académie des jeunes de Monaco en 2018, avant d’être promu en équipe première en 2021. Depuis, il est devenu un élément clé de la Ligue 1 au cours des dernières saisons.
L’attaquant de 24 ans compte dix sélections avec l’équipe de France, pour un but inscrit avec les Bleus jusqu’à présent dans sa carrière internationale. Il faisait également partie du groupe français qui a disputé la Coupe du monde 2026. Akliouche a fait une apparition lors du tournoi, en entrant en jeu à la 83e minute à la place de Barcola lors d’une victoire 3-0 en phase de groupes contre l’Irak.
- AFP
Visite médicale en cours avant un accord jusqu’en 2031
Le processus de transfert entre désormais dans sa phase finale alors que l’attaquant se prépare à rejoindre officiellement l’effectif d’Enrique. Akliouche s’est rendu à Paris jeudi pour passer sa visite médicale officielle.
La réussite de ses examens médicaux constitue la dernière étape nécessaire avant qu’il puisse signer formellement son contrat avec les champions d’Europe en titre. Une fois les formalités terminées, l’ailier signera un contrat de longue durée jusqu’en juin 2031. Il intégrera ensuite immédiatement l’effectif du PSG pour renforcer les options sur les ailes.
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