Remplacer Bradley Barcola ? Le PSG sur le point de boucler un transfert imminent à 50 M€

Le PSG est sur le point de boucler une nouvelle recrue majeure afin de renforcer sa redoutable ligne d’attaque sous les ordres de l’entraîneur Luis Enrique. Les Parisiens se rapprochent de l’ailier monégasque Akliouche, un accord étant désormais décrit comme imminent, selon Mundo Deportivo.

Le double champion d’Europe en titre a rapidement accéléré pour s’attacher les services de l’international de 24 ans, identifié comme une priorité absolue pour sa rotation offensive. Obtenir la signature d’Akliouche représente un mouvement crucial pour le PSG, qui cherche à renforcer son effectif. Son arrivée devrait compenser le départ très probable de son collègue ailier Bradley Barcola cet été.