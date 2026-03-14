Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais avait vu émerger une nouvelle promesse capable d’illuminer son attaque. Jeune, audacieux et déjà décisif en équipe première, Rémi Himbert commençait à se faire une place dans l’effectif lyonnais. Mais dans le football professionnel, la trajectoire peut parfois basculer en quelques secondes. Une action malheureuse lors d’une rencontre européenne est venue interrompre brutalement cette ascension. Un coup dur à la fois pour le joueur et pour le club rhodanien, engagé sur plusieurs fronts en cette fin de saison.
Rémi Himbert, le coup d’arrêt brutal avec l’OL
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La grosse tuile pour Rémi Himbert
Depuis plusieurs apparitions remarquées avec l’équipe première, Rémi Himbert s’était progressivement imposé comme l’une des belles surprises de la saison à Lyon. L’attaquant de 19 ans affichait déjà un bilan prometteur avec trois buts et une passe décisive en onze matches disputés, des performances qui lui avaient récemment permis de signer son premier contrat professionnel.
Mais le scénario a brutalement changé lors du match nul entre Lyon et le Celta Vigo (1-1). Entré en jeu à la 67e minute pour remplacer Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert a dû quitter la pelouse quelques instants plus tard après un contact malheureux avec Pablo Duran, retombé sur sa cheville. Immédiatement inquiet, l’entraîneur Paulo Fonseca s’était exprimé au coup de sifflet final : « J’étais avec le docteur, et je pense qu’il a quelque chose de pas très bon, mais on va attendre de revenir à Lyon et de faire un examen approfondi de sa cheville ».
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Rémi Himbert forfait pour six à huit semaines
Les examens médicaux réalisés après la rencontre ont malheureusement confirmé les craintes du staff lyonnais. Touché à la cheville, Rémi Himbert souffre d’une entorse sérieuse qui va l’éloigner des terrains pendant une période importante.
Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OL au Havre, l’entraîneur portugais a officialisé la durée de l’indisponibilité. Paulo Fonseca a déclaré : « Rémi Himbert a une forte entorse, sévère, il sera absent entre six et huit semaines. C’est triste pour lui, il est déçu, c’est difficile. Je lui ai dit qu’il devait alors se concentrer sur sa récupération ».
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Un coup dur pour Lyon dans la dernière ligne droite
Cette blessure intervient à un moment particulièrement délicat de la saison pour l’Olympique Lyonnais. En pleine lutte pour les premières places en Ligue 1 et toujours engagé sur la scène européenne, le club rhodanien devra désormais poursuivre sa campagne sans l’un de ses jeunes éléments les plus en forme.
Pour Rémi Himbert, l’objectif sera désormais de se concentrer pleinement sur sa rééducation afin de revenir dans les meilleures conditions possibles. À seulement 19 ans, l’attaquant lyonnais dispose encore de tout le temps nécessaire pour poursuivre sa progression et retrouver la dynamique qui faisait de lui l’une des révélations du moment.