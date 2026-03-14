Rémi Himbert, le coup d’arrêt brutal avec l’OL

Depuis plusieurs apparitions remarquées avec l’équipe première, Rémi Himbert s’était progressivement imposé comme l’une des belles surprises de la saison à Lyon. L’attaquant de 19 ans affichait déjà un bilan prometteur avec trois buts et une passe décisive en onze matches disputés, des performances qui lui avaient récemment permis de signer son premier contrat professionnel.

Mais le scénario a brutalement changé lors du match nul entre Lyon et le Celta Vigo (1-1). Entré en jeu à la 67e minute pour remplacer Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert a dû quitter la pelouse quelques instants plus tard après un contact malheureux avec Pablo Duran, retombé sur sa cheville. Immédiatement inquiet, l’entraîneur Paulo Fonseca s’était exprimé au coup de sifflet final : « J’étais avec le docteur, et je pense qu’il a quelque chose de pas très bon, mais on va attendre de revenir à Lyon et de faire un examen approfondi de sa cheville ».