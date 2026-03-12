Getty Images Sport
VIDÉO : Endrick profite d'une erreur du gardien pour mettre fin à sa disette et arracher un match nul crucial pour Lyon en Ligue Europa contre le Celta Vigo
Lyon peine à trouver son rythme à Balaídos
Le match a commencé avec Lyon qui peinait à trouver son rythme dans un environnement difficile à l'extérieur. Déployant une formation 4-3-1-2 avec Endrick et Roman Yaremchuk en tête, les hommes de Paulo Fonseca ont été lents à presser, permettant à l'équipe espagnole de dicter le tempo dès le début. Le Celta Vigo s'est montré dangereux dès le début, Borja Iglesias testant la défense lyonnaise avant que le score ne soit finalement ouvert à la 25e minute.
Une transition rapide au milieu de terrain a permis à Matias Vecino de lancer Williot Swedberg, qui a dépassé Clinton Mata sur l'aile. Son centre précis a trouvé Javi Rueda, qui a conclu d'un tir précis du pied droit pour donner à l'équipe locale une avance méritée de 1-0. Lyon a tenté de réagir immédiatement, mais les premières tentatives d'Endrick n'ont pas été assez précises pour inquiéter Radu avant la mi-temps.
La deuxième mi-temps a vu le momentum basculer en faveur de Lyon, notamment après un moment de folie de Borja Iglesias. À la 54e minute, l'attaquant du Celta a reçu un carton rouge direct pour un coup de coude sur Mata, laissant les hôtes défendre leur maigre avance à dix contre onze pendant plus d'une demi-heure.
Malgré son avantage numérique, Lyon n'a pas su concrétiser ses occasions. Le Celta Vigo s'est replié et a défendu héroïquement, semblant prêt à ramener une précieuse victoire en France jusqu'aux dernières minutes dramatiques.
Le but tardif d'Endrick stupéfie Radu
Alors que le chronomètre affichait la 87e minute, le moment décisif est arrivé. Endrick a décoché un tir spéculatif du pied gauche juste à l'extérieur de la surface après avoir feinté sur son pied gauche. Radu aurait dû être en mesure de capter ce tir peu puissant, mais il a commis une erreur catastrophique, laissant le ballon se faufiler sous son corps et finir dans les filets. Ce but égalisateur tardif a fait taire le public de Balaídos et a permis à l'équipe lyonnaise, qui avait eu du mal à faire la différence face à dix joueurs, d'arracher le match nul.
Regardez le but égalisateur d'Endrick en fin de match
Endrick réagit à son exploit européen
Après le coup de sifflet final, le jeune Brésilien n'a pas pu cacher sa joie d'avoir marqué son premier but en Ligue Europa et d'être de retour sur le sol espagnol. « Je suis très heureux d'être de retour en Espagne, de jouer contre le Celta, qui est une bonne équipe », a déclaré Endrick.
Revenant sur la difficulté tactique du match, il a expliqué ses efforts tardifs pour débloquer la situation : « C'est une équipe qui joue en bloc bas, et avec l'expulsion d'Iglesias, ils ont défendu encore plus bas. J'ai essayé de descendre sur l'aile droite pour tirer, je suis un numéro 9. »
Lyon espère qu'Endrick marquera à nouveau lors du match retour contre le Celta la semaine prochaine.
