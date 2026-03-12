VIDÉO : Endrick profite d'une erreur du gardien pour mettre fin à sa disette et arracher un match nul crucial pour Lyon en Ligue Europa contre le Celta Vigo

Le match a commencé avec Lyon qui peinait à trouver son rythme dans un environnement difficile à l'extérieur. Déployant une formation 4-3-1-2 avec Endrick et Roman Yaremchuk en tête, les hommes de Paulo Fonseca ont été lents à presser, permettant à l'équipe espagnole de dicter le tempo dès le début. Le Celta Vigo s'est montré dangereux dès le début, Borja Iglesias testant la défense lyonnaise avant que le score ne soit finalement ouvert à la 25e minute.

Une transition rapide au milieu de terrain a permis à Matias Vecino de lancer Williot Swedberg, qui a dépassé Clinton Mata sur l'aile. Son centre précis a trouvé Javi Rueda, qui a conclu d'un tir précis du pied droit pour donner à l'équipe locale une avance méritée de 1-0. Lyon a tenté de réagir immédiatement, mais les premières tentatives d'Endrick n'ont pas été assez précises pour inquiéter Radu avant la mi-temps.

La deuxième mi-temps a vu le momentum basculer en faveur de Lyon, notamment après un moment de folie de Borja Iglesias. À la 54e minute, l'attaquant du Celta a reçu un carton rouge direct pour un coup de coude sur Mata, laissant les hôtes défendre leur maigre avance à dix contre onze pendant plus d'une demi-heure.

Malgré son avantage numérique, Lyon n'a pas su concrétiser ses occasions. Le Celta Vigo s'est replié et a défendu héroïquement, semblant prêt à ramener une précieuse victoire en France jusqu'aux dernières minutes dramatiques.