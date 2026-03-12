Goal.com
Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

VIDÉO : Endrick profite d'une erreur du gardien pour mettre fin à sa disette et arracher un match nul crucial pour Lyon en Ligue Europa contre le Celta Vigo

Lyon a arraché un match nul crucial 1-1 contre le Celta Vigo lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le but décisif a été marqué dans les dernières minutes lorsque Endrick, prêté par le Real Madrid, a décoché un tir du pied gauche qui a échappé à la prise du gardien Ionut Radu, victime d'une erreur stupéfiante. Ce but a également donné un coup de fouet à Endrick, qui n'avait pas marqué depuis quatre matchs.

  • Lyon peine à trouver son rythme à Balaídos

    Le match a commencé avec Lyon qui peinait à trouver son rythme dans un environnement difficile à l'extérieur. Déployant une formation 4-3-1-2 avec Endrick et Roman Yaremchuk en tête, les hommes de Paulo Fonseca ont été lents à presser, permettant à l'équipe espagnole de dicter le tempo dès le début. Le Celta Vigo s'est montré dangereux dès le début, Borja Iglesias testant la défense lyonnaise avant que le score ne soit finalement ouvert à la 25e minute.

    Une transition rapide au milieu de terrain a permis à Matias Vecino de lancer Williot Swedberg, qui a dépassé Clinton Mata sur l'aile. Son centre précis a trouvé Javi Rueda, qui a conclu d'un tir précis du pied droit pour donner à l'équipe locale une avance méritée de 1-0. Lyon a tenté de réagir immédiatement, mais les premières tentatives d'Endrick n'ont pas été assez précises pour inquiéter Radu avant la mi-temps.

    La deuxième mi-temps a vu le momentum basculer en faveur de Lyon, notamment après un moment de folie de Borja Iglesias. À la 54e minute, l'attaquant du Celta a reçu un carton rouge direct pour un coup de coude sur Mata, laissant les hôtes défendre leur maigre avance à dix contre onze pendant plus d'une demi-heure.

    Malgré son avantage numérique, Lyon n'a pas su concrétiser ses occasions. Le Celta Vigo s'est replié et a défendu héroïquement, semblant prêt à ramener une précieuse victoire en France jusqu'aux dernières minutes dramatiques.

    Le but tardif d'Endrick stupéfie Radu

    Alors que le chronomètre affichait la 87e minute, le moment décisif est arrivé. Endrick a décoché un tir spéculatif du pied gauche juste à l'extérieur de la surface après avoir feinté sur son pied gauche. Radu aurait dû être en mesure de capter ce tir peu puissant, mais il a commis une erreur catastrophique, laissant le ballon se faufiler sous son corps et finir dans les filets. Ce but égalisateur tardif a fait taire le public de Balaídos et a permis à l'équipe lyonnaise, qui avait eu du mal à faire la différence face à dix joueurs, d'arracher le match nul.

    Regardez le but égalisateur d'Endrick en fin de match

  • Endrick réagit à son exploit européen

    Après le coup de sifflet final, le jeune Brésilien n'a pas pu cacher sa joie d'avoir marqué son premier but en Ligue Europa et d'être de retour sur le sol espagnol. « Je suis très heureux d'être de retour en Espagne, de jouer contre le Celta, qui est une bonne équipe », a déclaré Endrick. 

    Revenant sur la difficulté tactique du match, il a expliqué ses efforts tardifs pour débloquer la situation : « C'est une équipe qui joue en bloc bas, et avec l'expulsion d'Iglesias, ils ont défendu encore plus bas. J'ai essayé de descendre sur l'aile droite pour tirer, je suis un numéro 9. » 

    Lyon espère qu'Endrick marquera à nouveau lors du match retour contre le Celta la semaine prochaine.

