Le VfB Stuttgart peut valider de lui-même sa participation à la Ligue des champions en concluant la saison 2025/26 de Bundesliga sur une note positive. Le déclic ? Une victoire 3-1 à domicile lors de la 33^e journée face à son rival direct, le Bayer Leverkusen. L’homme de la rencontre : l’avant-centre Deniz Undav, qui a marqué un doublé et franchi un cap important dans sa carrière.
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Record de buts et liens avec Kylian Mbappé : Deniz Undav (VfB Stuttgart) explique sa célébration particulière
Undav a inscrit le 3-1 face à la Werkself, mettant ainsi définitivement son équipe sur la voie de la victoire. Il s'agissait du 19^e but de la saison pour le joueur de 29 ans, qui a donc dépassé son record établi lors de l'exercice 2023/24, quand les Souabes avaient terminé deuxièmes du championnat.
« Je détiens désormais un nouveau record personnel : 19 buts. Je suis bien sûr ravi et j’espère franchir la barre des 20 la semaine prochaine », a-t-il déclaré à DAZN. « Je vais tout donner pour y parvenir, car nous devons gagner pour nous qualifier en Ligue des champions. »
Mais la priorité reste le succès de l’équipe, a-t-il ajouté. Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, le cap des 20 buts m’importe peu.
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La lutte à trois pour la quatrième place qualificative en Ligue des champions oppose Hoffenheim et le Bayer à Stuttgart.
À la veille de la 34^e et dernière journée, programmée samedi, Stuttgart est engagé dans une lutte à trois avec le TSG Hoffenheim et le Bayer Leverkusen pour la quatrième place. Les autres tickets pour la Ligue des champions sont déjà attribués au Bayern Munich, champion en titre, au Borussia Dortmund, vice-champion, et au RB Leipzig.
Le VfB (61 points, +21) se rendra sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, tandis que la TSG (61 points, +17) sera l’invité du Borussia Mönchengladbach. Enfin, le « outsider » Leverkusen (58 points, +22) accueillera le Hambourg SV.
Undav, à propos de sa célébration : « On me qualifie de “Commander”, tout comme Mbappé. »
Undav s'est distingué non seulement par son but, mais aussi par sa célébration : il a feint de réprimander son partenaire d'attaque Ermedin Demirovic en levant l'index.
« On me surnomme “le Commandant”, à l’image de Mbappé dans les mèmes, a expliqué Undav. Il y a deux ou trois semaines, on a convenu que j’adopterais cette célébration si je marquais à nouveau. »
La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, est en effet souvent représentée dans des mèmes en uniforme militaire et surnommée « commandant » ou « dictateur », en référence à son immense influence sur le monde du football.
Deniz Undav au VfB Stuttgart : le bilan de sa saison
Saison
Matchs
Buts
Passes décisives
2023/24
30
18
10
2024/25
27
9
3
2025/26
28
19
5