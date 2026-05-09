Record de buts et liens avec Kylian Mbappé : Deniz Undav (VfB Stuttgart) explique sa célébration particulière

Undav a inscrit le 3-1 face à la Werkself, mettant ainsi définitivement son équipe sur la voie de la victoire. Il s'agissait du 19^e but de la saison pour le joueur de 29 ans, qui a donc dépassé son record établi lors de l'exercice 2023/24, quand les Souabes avaient terminé deuxièmes du championnat.

« Je détiens désormais un nouveau record personnel : 19 buts. Je suis bien sûr ravi et j’espère franchir la barre des 20 la semaine prochaine », a-t-il déclaré à DAZN. « Je vais tout donner pour y parvenir, car nous devons gagner pour nous qualifier en Ligue des champions. »

Mais la priorité reste le succès de l’équipe, a-t-il ajouté. Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, le cap des 20 buts m’importe peu.