Getty Images Sport
Traduit par
« Réaliser un rêve » : River Plate recrute Thiago Almada en provenance de l'Atletico Madrid pour 20 M€
Un accord historique scelle le retour
River a officiellement bouclé la signature retentissante d'Almada en provenance de l'Atletico, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 20 M€ (17 M£/23 M$). Le milieu offensif de 25 ans a signé un contrat de quatre ans et demi à l'Estadio Mas Monumental, qui courra jusqu'au 31 décembre 2030. Cette arrivée représente l'un des plus gros investissements sportifs jamais réalisés par le géant argentin pour renforcer ses options offensives.
- Getty Images Sport
Le milieu de terrain exprime son immense gratitude
Le retour du meneur de jeu dans son pays natal marque le début d’un nouveau chapitre après un passage de 18 mois dans le football européen, entamé lorsqu’il a rejoint Lyon en prêt en provenance du club brésilien de Botafogo en janvier 2025, avant de s’engager définitivement avec l’Atletico six mois plus tard.
S’exprimant auprès des médias officiels du club après avoir signé son contrat lundi, le milieu de terrain a exprimé sa fierté de rejoindre River Plate : « Je suis très heureux d’être ici. Je réalise un rêve en jouant pour un club comme River Plate. Je voulais vous remercier pour votre soutien. »
Une star internationale rejoint le projet
L’arrivée d’Almada, vainqueur de la Coupe du monde 2022 et qui a récemment aidé l’Argentine à terminer vice-championne en 2026, apporte une touche de qualité de classe mondiale rarement vue dans le football sud-américain de clubs. Le secteur offensif d’El Millonario se dote désormais d’une arme polyvalente capable de faire sauter des défenses regroupées, qu’il évolue comme meneur de jeu axial ou sur un côté. Ce transfert phare constitue une déclaration forte de la grande ambition de River de rétablir sa domination totale sur le continent, après avoir soulevé pour la dernière fois la Copa Libertadores en 2018.
- AFP
Coudet intègre un nouveau meneur de jeu
Almada doit rejoindre directement l’entraînement de l’équipe première sous les ordres de l’entraîneur principal Eduardo Coudet afin de commencer à s’adapter au système tactique de l’équipe. L’arrivée d’une star internationale confirmée devrait renforcer la créativité de River, qui se prépare à un calendrier chargé entre les compétitions nationales et la Copa Sudamericana. Coudet doit désormais trouver le rôle optimal pour qu’Almada ait un impact immédiat sur le terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles