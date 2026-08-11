Le retour du meneur de jeu dans son pays natal marque le début d’un nouveau chapitre après un passage de 18 mois dans le football européen, entamé lorsqu’il a rejoint Lyon en prêt en provenance du club brésilien de Botafogo en janvier 2025, avant de s’engager définitivement avec l’Atletico six mois plus tard.

S’exprimant auprès des médias officiels du club après avoir signé son contrat lundi, le milieu de terrain a exprimé sa fierté de rejoindre River Plate : « Je suis très heureux d’être ici. Je réalise un rêve en jouant pour un club comme River Plate. Je voulais vous remercier pour votre soutien. »