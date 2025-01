Les doutes grandissent autour d’Aurélien Tchouaméni. Son rendement au Real Madrid inquiète, et son statut de titulaire est de plus en plus contesté.

Depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouaméni est sous pression au Real Madrid. Attendu comme un élément clé du milieu de terrain madrilène, surtout après la retraite de Toni Kroos, il peine à convaincre pleinement et voit son statut fragilisé. Son positionnement, son influence sur le jeu et son impact défensif sont de plus en plus remis en question, au point que son avenir sous les ordres de Carlo Ancelotti semble moins certain que jamais. L'article continue ci-dessous