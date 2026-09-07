Real Madrid, Mbappé : « L’Inter ? Je préfère le Milan, mais elle mérite le respect »

« Je préfère sûrement l’AC Milan. Mais l’Inter est un adversaire qui mérite un grand respect. Une équipe de qualité. Quand j’ai vu le tirage au sort, mon esprit est tout de suite allé vers Thuram, puisque nous sommes très amis. Mais ils ont aussi Lautaro, qui est un attaquant capable de faire la différence. Bien sûr, j’espère que ce ne sera pas le cas cette fois. Mourinho ? Un grand motivateur, il transmet au groupe l’expérience de tant d’années de carrière. C’est un plaisir et un privilège d’être entraînés par lui. Nous sommes tous unis, mais nous l’étions aussi l’an dernier. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Regardez ma France : nous voulions gagner la Coupe du monde et pourtant nous n’avons même pas réussi à atteindre la finale… »