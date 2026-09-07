À la veille de ses débuts en Ligue des champions contre l’Inter, Kylian Mbappé s’est exprimé ainsi au micro de Sky Sport : « J’ai hâte de commencer, c’est une compétition qui fait rêver. Je me sens très bien, comme toute l’équipe. Nous serons prêts ».
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Real Madrid, Mbappé : « L’Inter ? Je préfère le Milan, mais elle mérite le respect »
RELATION AVEC VINICIUS
« Moi, incompatible avec Vinicius ? C’est une opinion. Je ne peux pas contrôler les millions de rumeurs qu’on entend quand on joue dans le plus grand club du monde. Ce qui m’importe, en revanche, c’est d’améliorer chaque détail sur le terrain, pour aider l’équipe. Vinicius et moi devons-nous progresser dans le travail défensif ? Comme je l’expliquais tout à l’heure, je peux toujours m’améliorer. Mais je n’aime pas me comparer à mes collègues, sinon je devrais mettre en avant ce que je fais, moi, et pas les autres… »
Ballon d'Or
« C’est une récompense prestigieuse que n’importe quel footballeur veut gagner. On me demande souvent si ce sera mon tour cette fois, même quand je marche dans les rues de Madrid. Et certains pensent que je suis le meilleur du monde… Moi, je crois que c’est une bonne année pour le gagner, mais je ne sais pas si, au final, les votes me donneront raison. »
Le Milan, c’est mieux
« Je préfère sûrement l’AC Milan. Mais l’Inter est un adversaire qui mérite un grand respect. Une équipe de qualité. Quand j’ai vu le tirage au sort, mon esprit est tout de suite allé vers Thuram, puisque nous sommes très amis. Mais ils ont aussi Lautaro, qui est un attaquant capable de faire la différence. Bien sûr, j’espère que ce ne sera pas le cas cette fois. Mourinho ? Un grand motivateur, il transmet au groupe l’expérience de tant d’années de carrière. C’est un plaisir et un privilège d’être entraînés par lui. Nous sommes tous unis, mais nous l’étions aussi l’an dernier. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Regardez ma France : nous voulions gagner la Coupe du monde et pourtant nous n’avons même pas réussi à atteindre la finale… »
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