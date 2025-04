Quelques heures après la défaite du Real Madrid en finale de Coupe du Roi, le Brésil met tout en œuvre pour obtenir la signature de Carlo Ancelotti.

À l’approche de l’été, les regards se tournent vers Carlo Ancelotti dont l’avenir semble s’écrire loin de son banc actuel. Le Real Madrid traverse une zone de turbulences rarement connue ces dernières années, et en coulisses, une nation mythique du football, le Brésil, prépare son grand coup. Un contrat exceptionnel, des ambitions mondiales, et un projet de rêve : la tentation est immense pour l'un des plus grands stratèges du football moderne.