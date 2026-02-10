Real Madrid, Kylian Mbappé s'attaque à un nouveau record de Ronaldo

Depuis le début de l’exercice, Kylian Mbappé affiche une efficacité exceptionnelle devant le but, accumulant les réalisations à un rythme rarement observé en Liga et en compétitions européennes. Auteur de 38 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’avant-centre madrilène dépasse largement ses standards précédents, confirmant une progression constante qui le place parmi les attaquants les plus productifs de la planète. Cette dynamique offensive, nourrie par une condition physique optimale et un rôle central dans l’animation offensive, permet aujourd’hui à l’international français d’être impliqué dans une part considérable des buts de son équipe.

La montée en puissance de Kylian Mbappé ne se limite pas aux chiffres bruts. Son influence tactique s’est également renforcée : participation à la construction du jeu, appels constants dans la profondeur et capacité à débloquer des rencontres serrées. Cette évolution transforme l’attaquant en véritable moteur offensif, capable de peser sur l’ensemble du système madrilène. Dans ce contexte, l’idée de voir la star tricolore s’attaquer aux marques historiques du club n’apparaît plus comme une hypothèse lointaine, mais comme un objectif crédible si la cadence actuelle se maintient.