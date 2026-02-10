La saison actuelle pourrait marquer un tournant historique au Real Madrid. Kylian Mbappé, déjà décisif à multiples reprises depuis son arrivée, se rapproche progressivement de performances que l’on pensait inatteignables. Ses statistiques impressionnantes, son influence offensive et sa régularité ouvrent désormais une perspective inattendue : voir l’attaquant français défier les records les plus prestigieux du club madrilène, notamment celui établi par Cristiano Ronaldo
Real Madrid, Kylian Mbappé s'attaque à un nouveau record de Ronaldo
- Getty
Kylian Mbappé en feu avec le Real Madrid cette saison
Depuis le début de l’exercice, Kylian Mbappé affiche une efficacité exceptionnelle devant le but, accumulant les réalisations à un rythme rarement observé en Liga et en compétitions européennes. Auteur de 38 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’avant-centre madrilène dépasse largement ses standards précédents, confirmant une progression constante qui le place parmi les attaquants les plus productifs de la planète. Cette dynamique offensive, nourrie par une condition physique optimale et un rôle central dans l’animation offensive, permet aujourd’hui à l’international français d’être impliqué dans une part considérable des buts de son équipe.
La montée en puissance de Kylian Mbappé ne se limite pas aux chiffres bruts. Son influence tactique s’est également renforcée : participation à la construction du jeu, appels constants dans la profondeur et capacité à débloquer des rencontres serrées. Cette évolution transforme l’attaquant en véritable moteur offensif, capable de peser sur l’ensemble du système madrilène. Dans ce contexte, l’idée de voir la star tricolore s’attaquer aux marques historiques du club n’apparaît plus comme une hypothèse lointaine, mais comme un objectif crédible si la cadence actuelle se maintient.
- AFP
Un record historique de Cristiano Ronaldo en ligne de mire
La performance qui attire désormais l’attention concerne le record absolu de buts sur une saison au Real Madrid, établi par Cristiano Ronaldo lors de l’exercice 2014-2015 avec 61 réalisations. Kylian Mbappé, grâce à son rendement offensif élevé et à un ratio buts-minutes particulièrement impressionnant, se situe actuellement sur une trajectoire susceptible de l’approcher en fin de saison. Les projections statistiques internes aux compétitions, rapportées par Football365, indiquent qu’en conservant son efficacité actuelle, l’attaquant pourrait franchir la barre symbolique des 60 buts, un seuil longtemps considéré comme inaccessible.
Cette perspective renforce l’enthousiasme autour de Kylian Mbappé, dont la progression est observée avec attention par les supporters et les observateurs espagnols. L’entraineur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a d’ailleurs salué cette dynamique : « Ce que Cristiano a réalisé ici relevait du surnaturel, c’était impossible à égaler. Mais si quelqu’un en est capable, c’est bien Kylian ». Cette déclaration illustre la confiance grandissante dans la capacité du joueur à s’inscrire rapidement parmi les figures historiques du club.