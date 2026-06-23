Real Madrid : Aurélien Tchouaméni est mis sur le marché, son prix a été fixé

Aurélien Tchouaméni pourrait bientôt quitter le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain, né en 2000, ne fait pas partie des plans de José Mourinho, qui a donné son feu vert à un transfert. L’ancien Monégasque, sous contrat jusqu’en 2028, ne souhaite pas quitter la Casa Blanca, mais il ne peut se permettre de passer une saison sur le banc.