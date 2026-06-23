Aurélien Tchouaméni pourrait bientôt quitter le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain, né en 2000, ne fait pas partie des plans de José Mourinho, qui a donné son feu vert à un transfert. L’ancien Monégasque, sous contrat jusqu’en 2028, ne souhaite pas quitter la Casa Blanca, mais il ne peut se permettre de passer une saison sur le banc.
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Real Madrid : Aurélien Tchouaméni est mis sur le marché, son prix a été fixé
C’est le prix à payer.
L'avenir de Tchouaméni pourrait s'écrire en Premier League : le milieu de terrain figure désormais sur les radars de Manchester United, en quête de renfort au milieu de terrain. Liverpool, qui doit également rajeunir son entrejeu, le suit aussi. Son transfert serait évalué à 40 millions d'euros.