Real Madrid, Arsenal, Ajax : ces équipes qui ont tout gâché à la fin

De l’Ajax 2025 au Real Madrid 2004, retour sur les pires effondrements de fin de saison dans l’histoire récente du football européen et mondial.

Peu importe l'avance d'une équipe en tête du championnat à l’approche de la dernière ligne droite, les fans de football savent qu’un titre n’est jamais acquis tant qu’il n’est pas mathématiquement scellé. Et ce sont justement les effondrements de fin de saison qui rappellent à quel point rien n’est jamais joué tant que le coup de sifflet final n’a pas retenti.

En 2024-2025, c’est l’Ajax qui a connu l’une des plus cuisantes désillusions. L’équipe de Francesco Farioli comptait neuf points d’avance sur le PSV à seulement cinq journées de la fin. Autant dire que tout le pays voyait déjà les coéquipiers de Jordan Henderson soulever le trophée.

Mais une série de quatre matchs sans victoire, dont deux lourds revers face au Sparta Rotterdam et au NEC Nimègue, ainsi qu’un match nul arraché par Groningue à la 99e minute malgré une infériorité numérique, a tout fait basculer. L’Ajax s’est retrouvé à un point du PSV avant la dernière journée. Et même si les Ajacides ont fait le boulot contre Twente, les joueurs d’Eindhoven n’ont pas tremblé et ont raflé un titre qu’ils pensaient perdu deux mois plus tôt.

D’après Opta, c’est le plus gros effondrement jamais enregistré dans l’histoire des championnats européens. À cette occasion, GOAL revient sur les pires effondrements de l’histoire récente, avant que l’Ajax n’écrive son propre cauchemar.