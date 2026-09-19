Le FC Barcelone a maintenu son début de saison parfait sur la scène nationale avec une victoire 3-1 après avoir été mené face à Séville au Ramon Sanchez Pizjuan. Selon Roger Torelló, Youssouf Fofana a ouvert le score pour l’équipe à domicile à la 19e minute.

Cependant, Raphinha a rapidement égalisé, seulement trois minutes plus tard, après avoir reçu une passe précise d’Andreas Christensen. Les visiteurs ont dominé le reste de la rencontre, en contrôlant la possession et en se procurant de nombreuses occasions. Flick a vu son équipe renverser confortablement ce déficit initial, faisant preuve d’une grande résilience pour faire taire le public local et s’assurer trois nouveaux points vitaux dans sa quête du titre.