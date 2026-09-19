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Raphinha, inarrêtable, inscrit un triplé contre Séville et prolonge la série de victoires de Barcelone
Barcelone prolonge sa série parfaite
Le FC Barcelone a maintenu son début de saison parfait sur la scène nationale avec une victoire 3-1 après avoir été mené face à Séville au Ramon Sanchez Pizjuan. Selon Roger Torelló, Youssouf Fofana a ouvert le score pour l’équipe à domicile à la 19e minute.
Cependant, Raphinha a rapidement égalisé, seulement trois minutes plus tard, après avoir reçu une passe précise d’Andreas Christensen. Les visiteurs ont dominé le reste de la rencontre, en contrôlant la possession et en se procurant de nombreuses occasions. Flick a vu son équipe renverser confortablement ce déficit initial, faisant preuve d’une grande résilience pour faire taire le public local et s’assurer trois nouveaux points vitaux dans sa quête du titre.
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Raphinha brille comme avant-centre
Raphinha a été la star incontestée de la soirée, ajoutant deux nouveaux buts en seconde période pour compléter son triplé et porter son total de la saison à 12 buts en sept apparitions en championnat. Après les départs estivaux de Robert Lewandowski et Ferran Torres, le Brésilien a été utilisé avec succès dans l’axe.
Épanoui dans son nouveau rôle de numéro neuf, il affiche désormais un impressionnant total de 14 buts et trois passes décisives en seulement huit matches toutes compétitions confondues cette saison. Fait remarquable, cette forme étincelante comprend deux triplés consécutifs inscrits en l’espace de 72 heures, le premier ayant été réalisé lors de la démonstration 7-2 contre Racing au tour précédent.
Stabilité défensive et nouveaux visages
En plus de leur brillance offensive, le FC Barcelone a affiché une réelle solidité défensive, malgré la perte de Christensen sur une blessure à la cuisse en seconde période. Dominik Livakovic a fait ses débuts dans les buts et a livré une prestation pleine d’assurance, repoussant plusieurs tentatives dangereuses de Séville.
La ligne défensive, dirigée par Pau Cubarsi et Eric Garcia, a limité l’adversaire à très peu d’occasions franches après le but initial. Lamine Yamal a également joué un rôle déterminant sur l’aile, en offrant deux passes décisives cruciales à Raphinha tout en mettant constamment Odysseas Vlachodimos, dans les buts de Séville, sous pression. La dynamique collective du Barça s’est révélée trop difficile à gérer pour Séville au fil du match.
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Barcelone occupe actuellement confortablement la tête du classement de la Liga avec 21 points. Flick profitera des prochains jours pour évaluer la condition physique de Christensen et préparer son effectif en vue des défis à venir. Le club retrouvera la compétition nationale contre Getafe le 10 octobre, avant de tourner son attention vers la Ligue des champions avec un choc crucial contre Galatasaray le 13 octobre.
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