Raphinha, dernier exemple en date : le public va-t-il à contre-courant de Yamal ?

Le dernier match entre le Barça et Séville a offert un exemple concret de ce débat.

Le Barça a signé une victoire difficile sur le score de 3-1 face à Séville, et c'est Raphinha qui a fait la une après avoir inscrit les trois buts, dont deux sur des offrandes de Lamine Yamal.

Après la rencontre, Raphinha a recueilli 35 756 voix sur 38 646 dans le vote du public pour l'homme du match, soit environ 92,5 % du total des suffrages.

En face, Yamal a livré un match époustouflant sur le plan technique, avec deux passes décisives, 6 passes clés, 3 grosses occasions, 5 tirs, sans oublier une barre transversale touchée. Plus important encore, il a joué le rôle le plus déterminant dans le démantèlement des forteresses andalouses, avec des dribbles envoutants et une liaison géniale entre les éléments du dispositif, s'imposant comme le véritable maestro offensif du Barça.





Le paradoxe ici n'est pas que Raphinha ne méritait pas les éloges, bien au contraire : il a inscrit un triplé qui a conduit le Barça à la victoire et a livré un match plus que remarquable, digne de tous les compliments et de toutes les louanges.

Mais Yamal aussi, sur le plan statistique et au-delà de son influence, a été directement présent sur deux des trois buts et a créé la plus grande partie du danger offensif qui a débouché sur le dénouement.

Pour le spectateur qui a suivi la rencontre, on peut voir en Raphinha celui qui a apporté la touche finale, tandis que Yamal peut être considéré comme la cause de ce dénouement.

Et c'est ici que commence la véritable question.