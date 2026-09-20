Raphinha, dernier exemple en date : le public va-t-il à contre-courant de Yamal ?

Lamine Yamal a ouvert un débat animé peu de temps avant l'annonce du lauréat du Ballon d'Or, lorsqu'il s'est exprimé surles critères qui régissent le choix du vainqueur du trophée, estimant qu'une focalisation excessive sur les buts et les titres pourrait l'éloigner de son essence fondamentale : désigner le meilleur joueur du monde.
La star du Barça a déclaré, dans son entretien avec « Movistar Plus », que remporter la Ligue des champions fait de l'équipe la meilleure, et que le club obtient donc son propre trophée, tandis que le Ballon d'Or devrait revenir au meilleur joueur sur le plan individuel, et pas nécessairement à celui qui a inscrit 80 buts, car le meilleur buteur de la saison reçoit déjà le trophée de meilleur buteur.
Mais les propos de Yamal ne sont pas isolés dans ce débat, car ils rejoignent en partie le point de vue de Kylian Mbappé, la star française accordant un poids plus important aux buts et aux statistiques.
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