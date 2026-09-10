Cinq matches joués, cinq victoires, dont quatre obtenues en inscrivant cinq buts. La dernière en date, hier soir, pour ses débuts dans la phase de ligue de la Ligue des champions, face au Feyenoord, battu 5-1. Le début de saison du FC Barcelone est retentissant, et cette année encore, l’équipe entraînée par Flick fait partie des favorites pour remporter la coupe aux grandes oreilles. Ou peut-être faut-il dire LA favorite. Une étiquette que le Barça accepte bien volontiers : l’objectif de cette saison n’est pas la Liga, mais d’atteindre la finale du Metropolitano de Madrid. Les équipes à battre sont les mêmes que d’habitude, du Real Madrid à Arsenal, du Paris Saint-Germain au Bayern Munich (sans oublier l’Inter, qui a disputé deux finales lors des quatre dernières années), mais cette année, le Barça semble avoir une longueur d’avance sur les autres.
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Raphinha comme Cristiano Ronaldo : le FC Barcelone est-il l’équipe la plus forte du monde ?
MERCATO STELLAIRE
Le mérite en revient à un mercato qui a renforcé l’effectif. Les départs de Ferran Torres, Rashford et Lewandowski (parti en Major League Soccer, à Chicago) n’ont pas créé de tensions ; en attaque, des joueurs sont arrivés pour maintenir un niveau élevé, en apportant des solutions qui manquaient la saison dernière. De Gordon à Adeyemi, en passant par Gabriel Jesus, buteur hier deux minutes après son entrée en jeu, tous se sont parfaitement intégrés au jeu du Barça, qui dispose d’une infinité de développements offensifs. Le vrai coup est toutefois arrivé au milieu, avec le champion du monde et Ballon d’Or 2024 Rodri, l’homme qui a fait franchir un cap, qui garantit ordre et rythme. Fondamental dans la construction et les équilibres défensifs, c’était le profil qu’il fallait, celui qui manquait au Barça.
Raphinha, l’homme en plus
L’une des clés du début de saison tonitruant du Barça, c’est évidemment Raphinha, auteur de 8 buts lors de ses 5 premières sorties de la saison. Dans l’histoire blaugrana, seul Kocsis, lors de la saison 1958-59, a fait mieux avec 9 réalisations. L’ancien de Leeds, utilisé en faux numéro 9, est performant : avec son doublé d’hier, il est monté à 21 buts en Ligue des champions sous le maillot du club catalan, à la cinquième place de ce classement particulier, derrière seulement Messi, intouchable à 126, Suarez (25), Rivaldo (25) et Lewandowski (23). Le Brésilien, qui sort d’une mauvaise Coupe du monde, est l’homme en plus d’une équipe qui évolue à une autre vitesse. Selon Giovanni van Bronckhorst, entraîneur du Feyenoord, « au vu de sa manière de jouer, c’est la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle ».
Raphinha comme Cristiano Ronaldo ?
De l’ailier offensif à l’avant-centre, Raphinha rappelle l’évolution de Cristiano Ronaldo. Son ancien entraîneur à l’époque de Vitoria Guimaraes, Vitor Campelos, en est convaincu : « En 2015-2016, je l’ai aligné en attaquant axial lors d’un match contre Porto B. Il était très jeune, mais il avait la juste agressivité devant le but. Il comprend le jeu, a d’excellentes lectures et attaque la profondeur. À l’avenir, il peut devenir un numéro 9 comme Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré dans une interview à Sport. Les succès du FC Barcelone passent par ses buts, cette année l’équipe à battre.
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