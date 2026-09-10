Raphinha comme Cristiano Ronaldo : le FC Barcelone est-il l’équipe la plus forte du monde ?

Cinq matches joués, cinq victoires, dont quatre obtenues en inscrivant cinq buts. La dernière en date, hier soir, pour ses débuts dans la phase de ligue de la Ligue des champions, face au Feyenoord, battu 5-1. Le début de saison du FC Barcelone est retentissant, et cette année encore, l’équipe entraînée par Flick fait partie des favorites pour remporter la coupe aux grandes oreilles. Ou peut-être faut-il dire LA favorite. Une étiquette que le Barça accepte bien volontiers : l’objectif de cette saison n’est pas la Liga, mais d’atteindre la finale du Metropolitano de Madrid. Les équipes à battre sont les mêmes que d’habitude, du Real Madrid à Arsenal, du Paris Saint-Germain au Bayern Munich (sans oublier l’Inter, qui a disputé deux finales lors des quatre dernières années), mais cette année, le Barça semble avoir une longueur d’avance sur les autres.