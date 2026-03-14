Goal.com
En direct
FC Internazionale v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Ranocchia : « J'ai refusé la Juventus par amour pour l'Inter, Bastoni n'a tué personne »

L'ancien défenseur de l'Inter dévoile les coulisses du mercato concernant la Juventus.

Andrea Ranocchia lève le voile sur les coulisses du mercato. L'ancien défenseur de l'Inter a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « À la Juventus, Antonio Conte voulait reformer la charnière centrale avec Bonucci et moi, mais j'ai refusé l'offre des Bianconeri car j'avais tissé un lien particulier avec l'Inter. Je suis resté à Milan et j'ai traversé une période difficile, mais j'ai pratiquement oublié l'affaire Icardi. La question du brassard de capitaine ne m'a jamais trop pesé ; à l'époque, il y avait tellement de confusion qu'on ne pouvait pas se concentrer sur ces aspects-là. Nous vivions une période de révolution totale : nous changions d'entraîneur, puis de président, puis de club, et ce n'était pas facile de bien faire dans un tel contexte.

« Ma renaissance chez les Nerazzurri passe par mon prêt à Hull City en Premier League, qui m’a permis de prendre du recul par rapport au football italien à un moment où c’était vraiment exaspérant. Je suis revenu revigoré, mais pendant la préparation d’avant-saison, un supporter m’a insulté depuis les tribunes. Spalletti a pris ma défense et c’est là qu’une autre histoire a commencé : j’ai retrouvé confiance et j’ai ensuite remporté le Scudetto avec Conte. Je l’ai attendu pendant plus d’une décennie, le remporter a été incroyable et m’a rempli de fierté. »

  • BÂTONS

    « Aucun collègue n'est en mesure de juger Bastoni, encore moins ceux qui le regardent depuis leur canapé. L'incident avec Kalulu s'est produit lors du match le plus attendu d'Italie, alors que l'Inter se battait pour le titre et que l'adrénaline était à son comble. Sa célébration après l'expulsion était déplacée, d'accord, mais Alessandro s'est excusé. Les gens l'ont condamné comme s'il avait tué quelqu'un. »

    • Publicité
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0