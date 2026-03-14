Ranocchia : « J'ai refusé la Juventus par amour pour l'Inter, Bastoni n'a tué personne »

Andrea Ranocchia lève le voile sur les coulisses du mercato. L'ancien défenseur de l'Inter a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « À la Juventus, Antonio Conte voulait reformer la charnière centrale avec Bonucci et moi, mais j'ai refusé l'offre des Bianconeri car j'avais tissé un lien particulier avec l'Inter. Je suis resté à Milan et j'ai traversé une période difficile, mais j'ai pratiquement oublié l'affaire Icardi. La question du brassard de capitaine ne m'a jamais trop pesé ; à l'époque, il y avait tellement de confusion qu'on ne pouvait pas se concentrer sur ces aspects-là. Nous vivions une période de révolution totale : nous changions d'entraîneur, puis de président, puis de club, et ce n'était pas facile de bien faire dans un tel contexte.

« Ma renaissance chez les Nerazzurri passe par mon prêt à Hull City en Premier League, qui m’a permis de prendre du recul par rapport au football italien à un moment où c’était vraiment exaspérant. Je suis revenu revigoré, mais pendant la préparation d’avant-saison, un supporter m’a insulté depuis les tribunes. Spalletti a pris ma défense et c’est là qu’une autre histoire a commencé : j’ai retrouvé confiance et j’ai ensuite remporté le Scudetto avec Conte. Je l’ai attendu pendant plus d’une décennie, le remporter a été incroyable et m’a rempli de fierté. »