Rakow-Fiorentina : où regarder le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

Mettons de côté, l'espace d'un instant, la question du maintien et pensons à l'Europe. C'est ce qu'attend Paolo Vanoli de ses joueurs, qui s'affronteront jeudi en Pologne contre Rakow. La Fiorentina a la possibilité de se qualifier pour la quatrième année consécutive pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter en cette saison difficile.
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