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Cremonese FiorentinaGetty

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Rakow-Fiorentina : où regarder le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

Toutes les informations sur Rakow-Fiorentina : compositions et où suivre le match.

Mettons de côté, l'espace d'un instant, la question du maintien et pensons à l'Europe. C'est ce qu'attend Paolo Vanoli de ses joueurs, qui s'affronteront jeudi en Pologne contre Rakow. La Fiorentina a la possibilité de se qualifier pour la quatrième année consécutive pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter en cette saison difficile. 

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  • RAKOW-FIORENTINA : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT

    Match : Rakow - Fiorentina
    Date : jeudi 19 mars 2026
    Heure : 18 h 45
    Chaîne de télévision : Sky Sport
    Diffusion en streaming : Sky Go / Now TV

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  • COMPOSITIONS PROBABLES RAKOW-FIORENTINA

    RAKOW (3-4-3) : Zych ; Tudor, Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Struski, Repka, Pienko ; Makuch, Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk. FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri ; Fabbian, Mandragora, Ndour ; Harrison, Piccoli, Fazzini. Entraîneur : Vanoli

  • LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES COMPOSITIONS

    « C'est maintenant à nous de gérer au mieux nos forces », a déclaré Paolo Vanoli en conclusion de la conférence de presse d'après-match contre Crémone. L'entraîneur de la Fiorentina, conscient de l'importance du match de championnat contre l'Inter, est prêt à faire tourner son effectif avec la rotation habituelle en Coupe. 

    Christensen sera dans les buts, tandis que Fortini, remis de ses douleurs lombaires, sera titulaire. Les défenseurs centraux seront Pongracic et Comuzzo, avec Ranieri à la place de Gosens à gauche. Au milieu de terrain, Mandragora fera une apparition exceptionnelle, avec Ndour et Fabbian pour compléter le secteur.

     L'attaque sera composée de Harrison, Piccoli et Fazzini. Kean sera sur le banc, prêt à accumuler du temps de jeu en cours de match. 

  • OÙ REGARDER RAKOW-FIORENTINA À LA TÉLÉVISION

    Le match entre Rakow etla Fiorentina ne sera pas diffusé en clair et ne sera donc pas accessible gratuitement à tous. Pour pouvoir regarder le match, il faut souscrire un abonnement à Sky ou NOW. Le match sera diffusé en direct sur les chaînes Sky Sport Uno (chaîne 201) et Sky Sport (chaîne 252).

  • RAKOW - FIORENTINA EN DIRECT EN STREAMING

    Le match Rakow-Fiorentina n'est pas disponible en streaming gratuit, mais uniquement pour les abonnés.

     Les abonnés peuvent suivre la rencontre sur les chaînes 202 et 253, Sky Sport Calcio et Sky Sport, via Sky Go ou NOW, ou directement depuis le site officiel de NOW, à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

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