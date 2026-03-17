Rakow-Fiorentina : où regarder le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

« C'est maintenant à nous de gérer au mieux nos forces », a déclaré Paolo Vanoli en conclusion de la conférence de presse d'après-match contre Crémone. L'entraîneur de la Fiorentina, conscient de l'importance du match de championnat contre l'Inter, est prêt à faire tourner son effectif avec la rotation habituelle en Coupe.

Christensen sera dans les buts, tandis que Fortini, remis de ses douleurs lombaires, sera titulaire. Les défenseurs centraux seront Pongracic et Comuzzo, avec Ranieri à la place de Gosens à gauche. Au milieu de terrain, Mandragora fera une apparition exceptionnelle, avec Ndour et Fabbian pour compléter le secteur.

L'attaque sera composée de Harrison, Piccoli et Fazzini. Kean sera sur le banc, prêt à accumuler du temps de jeu en cours de match.