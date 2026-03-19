Forte de son avantage 2-1 acquis au match aller, la Fiorentina se rend chez le Rakow en Pologne pour tenter de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. La Viola a en effet l'occasion de se qualifier pour la quatrième année consécutive, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter au cours d'une saison tout sauf facile. Coup d'envoi à 18h45 au Miejski Stadion Piłkarski Raków.
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Rakow-Fiorentina EN DIRECT 1-0 : Struski ouvre le score !
BUTS ET FAITS MARQUANTS
49' - BUT POUR RAKOW ! Struski reçoit le ballon dans la surface, Ndour arrive trop tard et le milieu de terrain polonais tire à ras de poteau, ne laissant aucune chance à Christensen
29' - Occasion pour Rakow : centre à ras de terre d'Ivi Lopez et reprise de Brunes déviée par la défense de la Viola.
8' - Rakow réagit par l'intermédiaire de Repka qui tire depuis l'entrée de la surface et passe tout près du but.
4' - Kean pénètre dans la surface et tire, mais Svarnas repousse le ballon. Le ballon revient dans les pieds de l'attaquant italien, qui ne parvient toutefois pas à le reprendre au fond des filets.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
RAKOW-FIORENTINA 1-0
BUTEURS : 46'Struski (R)
RAKOW (3-4-2-1) : Zych ; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos ; Makuch ; Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi ; Ndour, Fagioli, Fabbian ; Harrison, Kean, Fazzini. Entraîneur : Vanoli
ARBITRE : Munuera
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