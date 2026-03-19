



49' - BUT POUR RAKOW ! Struski reçoit le ballon dans la surface, Ndour arrive trop tard et le milieu de terrain polonais tire à ras de poteau, ne laissant aucune chance à Christensen

29' - Occasion pour Rakow : centre à ras de terre d'Ivi Lopez et reprise de Brunes déviée par la défense de la Viola.

8' - Rakow réagit par l'intermédiaire de Repka qui tire depuis l'entrée de la surface et passe tout près du but.

4' - Kean pénètre dans la surface et tire, mais Svarnas repousse le ballon. Le ballon revient dans les pieds de l'attaquant italien, qui ne parvient toutefois pas à le reprendre au fond des filets.