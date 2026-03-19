Goal.com
En direct
Moise Kean FiorentinaGetty Images

Traduit par

Rakow-Fiorentina EN DIRECT 1-0 : Struski ouvre le score !

Suivez en direct Rakow-Fiorentina, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence

Forte de son avantage 2-1 acquis au match aller, la Fiorentina se rend chez le Rakow en Pologne pour tenter de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. La Viola a en effet l'occasion de se qualifier pour la quatrième année consécutive, poursuivant ainsi un rêve dont Florence tente de profiter au cours d'une saison tout sauf facile. Coup d'envoi à 18h45 au Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



  • BUTS ET FAITS MARQUANTS


    49' - BUT POUR RAKOW ! Struski reçoit le ballon dans la surface, Ndour arrive trop tard et le milieu de terrain polonais tire à ras de poteau, ne laissant aucune chance à Christensen

    29' - Occasion pour Rakow : centre à ras de terre d'Ivi Lopez et reprise de Brunes déviée par la défense de la Viola.

    8' - Rakow réagit par l'intermédiaire de Repka qui tire depuis l'entrée de la surface et passe tout près du but.

    4' - Kean pénètre dans la surface et tire, mais Svarnas repousse le ballon. Le ballon revient dans les pieds de l'attaquant italien, qui ne parvient toutefois pas à le reprendre au fond des filets.

    • Publicité

  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    RAKOW-FIORENTINA 1-0

    BUTEURS : 46'Struski (R)


    RAKOW (3-4-2-1) : Zych ; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos ; Makuch ; Brunes, Lopez. Entraîneur : Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi ; Ndour, Fagioli, Fabbian ; Harrison, Kean, Fazzini. Entraîneur : Vanoli


    ARBITRE : Munuera

    AVERTISSEMENTS :

    EXCLUSIONS :

Ekstraklasa
Legia Warszawa crest
Legia Warszawa
LEG
Rakow crest
Rakow
RAK
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT