Rafa Benitez risque d'être limogé du Panathinaikos, son ancien élève de Liverpool Igor Biscan étant pressenti pour le remplacer
Une série de résultats décevants
Le bilan de Benitez dans la capitale grecque est peu réjouissant pour les dirigeants du club. Lors de ses 25 premiers matchs toutes compétitions confondues, il n'a remporté que 13 victoires, tout en essuyant six défaites. Alors que le club occupait la septième place lorsqu'il a pris les rênes, il occupe actuellement la cinquième place. Plus important encore, l'écart entre le Panathinaikos et les deux premières places, qui offrent le ticket d'or pour la qualification en Ligue des champions, s'est en fait creusé pendant son bref passage, une dégringolade jugée inacceptable.
Le contexte historique ne fait qu'ajouter à la pression qui pèse sur le vétéran entraîneur. Historique puissance du football grec, le Panathinaikos n'a pas terminé en dessous de la cinquième place depuis la saison 2018-19, où il avait chuté à la huitième place. Si Benitez ne parvient pas à enrayer rapidement la chute actuelle, la direction du club semble prête à prendre une autre direction afin de protéger ses perspectives européennes et son classement national avant que la saison n'atteigne son apogée.
Perdre le vestiaire
Ce n'est pas seulement le classement qui cause des maux de tête à Benitez ; selon certaines informations, il y aurait un mécontentement important au sein de l'équipe. Selon The Sun, certains membres de l'équipe première sont frustrés par les méthodes d'entraînement et la préparation de l'Espagnol. Plus précisément, des plaintes ont été formulées concernant un manque perçu d'analyse tactique détaillée lors de la préparation des matchs, ce qui est surprenant compte tenu de la réputation de longue date de Benitez en tant que tacticien méticuleux et obsessionnel qui se concentre sur les moindres détails du jeu.
Des informations en provenance de Grèce indiquent que Benitez a reçu un ultimatum : il ne lui reste que deux matchs pour sauver son poste. Les prochains matchs seront décisifs, à commencer par un match crucial de Ligue Europa contre Viktoria Plzen, suivi d'une rencontre de championnat national contre l'OFI Crète. Si les résultats de ces deux matchs ne satisfont pas le conseil d'administration, l'ancien entraîneur d'Everton et de Chelsea pourrait se retrouver sans emploi, avec une indemnité de départ d'environ 4,4 millions de livres sterling pour adoucir le coup.
L'élève devient le maître
Si le géant athénien décide de se séparer de Benitez, un remplaçant est déjà prêt à prendre la relève. Le média grec Sport24 affirme que des contacts ont déjà été pris avec l'ancien joueur du Panathinaikos Igor Biscan. Âgé de 47 ans, le Croate est un visage familier pour Benitez, qui l'a entraîné pendant ses années glorieuses à Anfield. Biscan faisait partie de l'équipe de Liverpool qui a réalisé le miracle d'Istanbul en remportant la Ligue des champions 2005, même s'il n'a pas joué lors de cette soirée historique contre l'AC Milan.
Biscan est actuellement disponible après avoir quitté le club qatari Al-Ahli en novembre et possède une connaissance approfondie du club, ce que recherche actuellement le conseil d'administration. La disponibilité de Biscan et son histoire avec les Vert et Blanc font de lui le candidat idéal pour prendre la relève si Benitez ne parvient pas à passer son essai de deux matchs.
Une carrière nomade en déclin
Le poste au Panathinaikos représente le 15e poste de manager dans la carrière légendaire de Benitez, mais il semble de plus en plus s'agir d'une nouvelle aventure de courte durée. Son précédent poste au Celta Vigo s'est soldé par un licenciement en mars 2024, après moins de neuf mois à la tête de l'équipe. Avant son passage en Liga, Benitez avait connu un sort similaire à Everton, où il avait été licencié en janvier 2022. La magie qui a conduit Valence à deux titres de champion d'Espagne et Liverpool à la royauté européenne semble s'estomper, ses récentes nominations suivant un schéma de départs prématurés.
Malgré ses récentes difficultés, Benitez reste l'un des entraîneurs les plus titrés de sa génération. Son palmarès comprend la Ligue des champions 2005 et la FA Cup 2006 avec Liverpool, le titre de l'Europa League 2013 avec Chelsea et une promotion réussie en Championship avec Newcastle United.
