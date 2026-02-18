Rafa Benitez risque d'être limogé du Panathinaikos, son ancien élève de Liverpool Igor Biscan étant pressenti pour le remplacer

Le bilan de Benitez dans la capitale grecque est peu réjouissant pour les dirigeants du club. Lors de ses 25 premiers matchs toutes compétitions confondues, il n'a remporté que 13 victoires, tout en essuyant six défaites. Alors que le club occupait la septième place lorsqu'il a pris les rênes, il occupe actuellement la cinquième place. Plus important encore, l'écart entre le Panathinaikos et les deux premières places, qui offrent le ticket d'or pour la qualification en Ligue des champions, s'est en fait creusé pendant son bref passage, une dégringolade jugée inacceptable.

Le contexte historique ne fait qu'ajouter à la pression qui pèse sur le vétéran entraîneur. Historique puissance du football grec, le Panathinaikos n'a pas terminé en dessous de la cinquième place depuis la saison 2018-19, où il avait chuté à la huitième place. Si Benitez ne parvient pas à enrayer rapidement la chute actuelle, la direction du club semble prête à prendre une autre direction afin de protéger ses perspectives européennes et son classement national avant que la saison n'atteigne son apogée.