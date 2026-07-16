Qui sera le prochain entraîneur d’Antonio Conte ? De la sélection nationale aux clubs étrangers

« Si j’étais président de la FIGC, j’envisagerais cette possibilité. » Conte, sélectionneur des Azzurri de 2014 à 2016, s’est exprimé début avril au sujet d’un éventuel retour à la tête de la Nazionale : «Ce n’est pas la première fois que nous ne nous qualifions pas. Je dis qu’après trois Coupes du monde, il faut prendre des mesures concrètes, mais quand j’étais sélectionneur, on en a beaucoup parlé, mais je n’ai trouvé que peu de soutien. Je pense que même dans les désastres, il y a des éléments à sauver, sinon aujourd’hui, on en parle depuis une semaine, on a fait parler tout le monde, puis on oublie. Si nous nous étions qualifiés, tout le monde aurait tenu des propos triomphalistes ; trouvons un juste milieu. Il faut assurément faire quelque chose. » Depuis 2016, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts : il y a dix ans, Conte avait besoin d’une motivation quotidienne ; aujourd’hui, il est prêt à reconstruire la sélection nationale à partir de ses cendres, avec un projet à long terme, jusqu’à la Coupe du monde de 2030.