« Des mots sur l’Italie ? On en a assez dit. Place aux actes, pas aux discours ni à la politique. Manquer trois Coupes du monde consécutives serait un véritable désastre. » Antonio Conte s’est exprimé ainsi en début de semaine dans La Gazzetta dello Sport. Il a évité le sujet de la Nazionale, son nom étant l’un de ceux étudiés par Malagò, Maldini et Leonardo. À ce jour, l’ex-coach de Naples, soutenu par les clubs de Serie A, fait partie des trois favoris pour prendre les commandes des Azzurri, aux côtés de Mancini et, surtout, de Pirlo, qui a gagné du terrain ces derniers jours grâce à l’approbation du nouveau directeur technique et président du Club Italia. Une décision est attendue d’ici une semaine. L’ancien coach de la Juventus réfléchit, mais, à ce stade de sa carrière, il privilégierait la sélection azzurra.
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Qui sera le prochain entraîneur d’Antonio Conte ? De la sélection nationale aux clubs étrangers
L’AUTOCANDIDATURE
« Si j’étais président de la FIGC, j’envisagerais cette possibilité. » Conte, sélectionneur des Azzurri de 2014 à 2016, s’est exprimé début avril au sujet d’un éventuel retour à la tête de la Nazionale : «Ce n’est pas la première fois que nous ne nous qualifions pas. Je dis qu’après trois Coupes du monde, il faut prendre des mesures concrètes, mais quand j’étais sélectionneur, on en a beaucoup parlé, mais je n’ai trouvé que peu de soutien. Je pense que même dans les désastres, il y a des éléments à sauver, sinon aujourd’hui, on en parle depuis une semaine, on a fait parler tout le monde, puis on oublie. Si nous nous étions qualifiés, tout le monde aurait tenu des propos triomphalistes ; trouvons un juste milieu. Il faut assurément faire quelque chose. » Depuis 2016, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts : il y a dix ans, Conte avait besoin d’une motivation quotidienne ; aujourd’hui, il est prêt à reconstruire la sélection nationale à partir de ses cendres, avec un projet à long terme, jusqu’à la Coupe du monde de 2030.
LES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
Si Malagò et Maldini optent pour Mancini ou Pirlo (Guardiola reste une option théorique), Conte pourrait choisir de souffler un peu et d’attendre. Les propositions très lucratives d’Arabie saoudite et du Qatar ne manquent pas, mais aucune urgence ne le pousse à s’engager immédiatement. Conte reste l’un des entraîneurs de premier plan du football européen. Il pourrait aussi examiner les opportunités qui surgiront à l’automne prochain. S’il préfère généralement ne pas prendre de poste en cours de saison et s’il a besoin de temps pour transmettre ses idées, il sait aussi qu’il doit s’adapter à l’évolution du contexte.
PENSER LE JEU AUTREMENT
Le football évolue sans cesse ; les entraîneurs doivent s’adapter. Il faut dépasser certains dogmes sans renier son identité. « Tout a changé », affirme Conte à La Gazzetta dello Sport. « Aujourd’hui, il y a un système offensif et un système défensif. Les repères sont essentiels : je demandais à Alisson de suivre le latéral adverse quand il montait. En phase offensive, on peut jouer en 3-2-5 et décider si, parmi les trois défenseurs, il y a un arrière latéral en plus des deux centraux, ou bien si le meneur de jeu vient en soutien. On peut aussi passer en 2-3-5, voire en 2-2-6. Mais en défense, on revient généralement en 4-4-2, voire en 5-4-1. Les anciens schémas appartiennent à un football qui n’existe plus ; il faut raisonner différemment. » Et c’est précisément ce qu’il met en pratique.
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