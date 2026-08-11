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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traduit par

Qui osera succéder à Guardiola ? Maresca dévoile les coulisses de la mission impossible

E. Maresca
Manchester City
P. Guardiola
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
E. Haaland
Arsenal
Community Shield
Manchester City vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
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Italie
Norvège
Angleterre
Pays de Galles

3 dossiers assiègent Enzo

Enzo Maresca a commencé cet été à découvrir la réponse à la question la plus difficile : comment succéder à l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football ?

Maresca a pris en charge l'entraînement de Manchester City en remplacement de l'Espagnol Pep Guardiola, dans un retour au club où il avait déjà travaillé comme adjoint de Guardiola durant la saison historique 2022-2023, lorsque l'équipe avait remporté le triplé.

Guardiola avait quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, après avoir mené l'équipe à la conquête de 17 titres majeurs, dont six titres en Premier League anglaise, en plus du titre de la Ligue des champions.

Alors que touche à sa fin sa première période de préparation à la tête de l'équipe en tant qu'entraîneur, Maresca s'est assis avec cinq journalistes britanniques accompagnant la délégation de Manchester City dans la capitale sud-coréenne Séoul, pour évoquer les défis qui l'attendent lors de la prochaine étape.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Maresca : la comparaison avec Guardiola ne me met pas sous pression

    Maresca a déclaré : « Après 10 matchs, que nous ayons 10, 20 ou 30 points, les gens compareront nos résultats à ce que Pep a réalisé après 10 matchs. Mais cela ne me met aucune pression. »

    Et d'ajouter : « Je l'ai dit à maintes reprises, que ce soit durant mon passage à Leicester City ou à Chelsea, Pep est le meilleur entraîneur au monde de ces 15 ou 20 dernières années. »

    Il a poursuivi : « Lorsqu'il a débuté sa carrière en Espagne, tout le monde voulait jouer à la manière du Barça, et lorsqu'il est parti en Allemagne, tout le monde voulait jouer comme le Bayern Munich. Aujourd'hui, il est venu en Angleterre et tout le monde veut désormais jouer comme Manchester City. »

    Il a encore ajouté, dans des propos rapportés par « BBC Sport » : « Quelqu'un m'a demandé si la mission de lui succéder était impossible. Elle l'est peut-être, mais c'est en même temps un immense privilège. »

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  • imago-sport-1058160245.jpgAction Plus

    Une réunion privée avec Guardiola avant de prendre ses fonctions

    Maresca, l'ancien entraîneur de Chelsea, avait rencontré Guardiola à Barcelone un seul jour avant de signer officiellement pour lui succéder, et il a profité de son expérience et de sa vision après les longues années qu'il a passées au sein du club.

    Il a expliqué : « Nous avons passé quelques heures ensemble. Avant la fin de la saison ici, nous avions prévu de passer un peu de temps ensemble durant les vacances d'été. »

    Il a ajouté : « J'aime parfois commencer l'esprit clair, sans idées préconçues, afin de voir les choses par moi-même. Il est vrai que Pep a passé beaucoup de temps ici et qu'il a ses propres opinions, mais il faut venir et voir les choses par soi-même, puis se faire une image globale de la situation. »

    Dans une démarche visant à opérer un changement concret, Maresca s'est installé dans le bureau de l'ancien adjoint de Guardiola, Pep Lijnders, au siège du club, un bureau situé à côté de l'ancien bureau de Guardiola, aujourd'hui transformé en salle de réunion.

  • imago-sport-1080580993.jpgNexpher Images

    Maresca révèle ce qu'il a fait au cours des derniers mois

    Peu de temps après sa nomination au poste de directeur technique de Manchester City fin juin, Maresca a présenté ses excuses à son ancien club, Chelsea, pour la situation de « confusion » provoquée par son départ de l'équipe en milieu de saison.

    Mais qu'a fait l'entraîneur durant les six mois qui ont précédé sa prise de fonction à la tête de Manchester City ? Maresca confie, en évoquant son épouse et ses quatre enfants : « J'ai essayé de profiter d'un peu plus de temps avec ma famille ».

    Et d'ajouter : « Tout le monde parle d'intelligence artificielle, alors j'ai voulu comprendre comment cela fonctionne. J'ai suivi deux sessions de formation spécialisées (masterclass) pour mieux la comprendre et acquérir davantage de connaissances à son sujet ».

    L'intelligence artificielle est devenue une composante de plus en plus importante de la vie quotidienne, au point que les entraîneurs de Premier League ont eux aussi commencé à en explorer les possibilités, à la recherche de ces petits détails susceptibles de faire la différence.

    Mais Maresca est conscient que le succès avec Manchester City exigera bien plus que le recours à l'intelligence artificielle, d'autant qu'il prend ses fonctions en succédant à l'un des plus grands entraîneurs de sa génération.

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Les balles arrêtées changent le visage de la Premier League

    Maresca estime que le plus grand changement survenu en Premier League au cours des trois dernières années, par rapport à l'époque où il était l'adjoint de Guardiola, réside dans le recours croissant aux coups de pied arrêtés et la généralisation du marquage individuel en défense.

    La saison dernière, Arsenal a été sacré champion de Premier League pour la première fois depuis plus de deux décennies, en inscrivant 25 buts sur coups de pied arrêtés, dont 19 sur corners à eux seuls, un domaine que Manchester City cherche à « tenter d'améliorer ».

    En revanche, de nouvelles règles ont été adoptées pour la saison prochaine afin d'accélérer le rythme du jeu : les joueurs ne disposeront que de cinq secondes pour exécuter les dégagements aux six mètres et les touches, et en cas de dépassement de ce délai, le ballon reviendra à l'équipe adverse.

    Et même si l'affluence dans les surfaces de réparation et les duels physiques lors des corners peuvent donner l'impression que l'aspect technique a régressé, Maresca considère toujours que la Premier League est le « meilleur championnat » au monde et qu'elle réunit « les meilleurs joueurs ».

    Il a déclaré : « Cela tient à la qualité des joueurs, à la compétence des entraîneurs et à l'organisation remarquable de la Premier League. Tout est totalement différent par rapport aux championnats des autres pays. »

    Il a ajouté : « Quel championnat peut rivaliser avec la Premier League ? L'Espagne ? Oui, il y a le Barça et le Real Madrid, mais le reste des équipes n'atteint pas ce niveau. Ici, en revanche, nous avons six équipes qui luttent presque toutes au plus haut niveau. »

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    Je ne chante pas, mais le staff de Maresca l'a fait

    Maresca a révélé qu'il n'avait pas chanté de chanson de présentation ou de bienvenue devant les joueurs, expliquant simplement : « L'entraîneur ne chante pas. »

    Il a qualifié la prestation de l'entraîneur des gardiens, Michel De Bernardin, de « très bonne », tandis qu'il a estimé que la prestation de l'analyste Javi Molina lors de l'interprétation de la chanson « My Way » de Frank Sinatra était la pire.

    Il a déclaré en riant : « En fait, c'était catastrophique. »

    Le staff technique de Maresca comprend l'Argentin Willy Caballero, aux côtés de deux Italiens et trois Espagnols, sans oublier la capacité de l'entraîneur lui-même à parler français, ce qui confère au staff technique une grande diversité linguistique.

    Il y a aussi « l'Anglais » Danny Walker, entraîneur de l'équipe première, qui avait auparavant travaillé comme adjoint de Maresca dans l'équipe de développement d'élite (EDS) de Manchester City, avant de l'accompagner par la suite à Leicester City et à Chelsea.

    Les signes du bonheur apparaissent sur le visage de Maresca lorsqu'il parle de Walker : « Quand nous allons prendre le petit-déjeuner, nous commandons des haricots avec des toasts, et quand nous allons dîner, nous prenons une bière. »

    Il a ajouté : « Lorsque j'ai rejoint l'équipe de développement d'élite, Danny était là. Il avait auparavant travaillé avec l'équipe des moins de 16 ans, puis il a été transféré pour devenir mon adjoint. Et depuis, nous sommes toujours ensemble. »

    Il a poursuivi : « Il connaît très bien Nico O'Reilly et Rico Lewis, car il les a encadrés depuis la catégorie des moins de 6 ans jusqu'aux moins de 12 ans. Il les connaît tous. »

    Il a enchaîné : « Il est très bon et excelle dans l'encadrement des entraînements supplémentaires en fin de séance, lorsque nous demandons aux joueurs de faire des exercices additionnels. »

    Il a conclu : « C'est une mission qui exige beaucoup d'efforts ; car si nous ne gagnons pas les matchs, nous rentrerons tous chez nous. »

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Qui porte le brassard de capitaine de Manchester City ?

    En parlant des joueurs anglais, Maresca choisira lui-même le prochain capitaine de Manchester City après le départ de Bernardo Silva, et souhaite également qu'un joueur formé au club fasse partie du groupe des cadres.

    Le groupe des cadres comprend actuellement Rúben Dias, le principal candidat pour porter le brassard, aux côtés d'Erling Haaland et de Rodri, qui cherche à rejoindre le Barça.

    Mais l'attaquant norvégien représente-t-il un candidat sérieux pour porter le brassard ? Maresca a déclaré : « Erling a été l'un des premiers joueurs à m'envoyer un message de bienvenue lorsque j'ai rejoint le club. »

    Il a ajouté : « À Leicester City et à Chelsea, j'avais une règle selon laquelle, lorsque nous marquions un but, le capitaine devait venir sur le banc de touche, non pas pour célébrer, mais pour recevoir les consignes. Et si c'était lui qui avait marqué le but, alors il pouvait célébrer. »

    Il a poursuivi en plaisantant : « Si Erling devient capitaine, nous aurons un problème. Vous imaginez ça ? Si vous avez regardé le match contre l'équipe des stars du championnat coréen mercredi, vous aurez remarqué que Rúben s'est dirigé vers le banc de touche après avoir marqué le premier but. »

    Il a expliqué : « Je pense que même s'il ne s'agit que de deux ou trois minutes, il y a toujours quelque chose qui doit être ajusté. Pour l'instant, nous avons trois ou quatre joueurs au sein du groupe des cadres, et il nous manque un joueur. Quant au cas de Rodri, nous verrons ce qui se passera. »

    Désigner le nouveau capitaine de Manchester City, trancher l'avenir de Rodri et choisir le onze de départ qui affrontera Arsenal lors du Community Shield dimanche : autant de décisions majeures qui attendent Maresca au début de sa nouvelle mission.

    Entre le lourd héritage de Guardiola, la tentative de faire évoluer le style de l'équipe et la gestion d'un effectif rempli de stars, Maresca commence à s'adapter à l'un des postes les plus importants et les plus difficiles du monde du football.

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