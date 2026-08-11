Qui osera succéder à Guardiola ? Maresca dévoile les coulisses de la mission impossible

Maresca a révélé qu'il n'avait pas chanté de chanson de présentation ou de bienvenue devant les joueurs, expliquant simplement : « L'entraîneur ne chante pas. »
Il a qualifié la prestation de l'entraîneur des gardiens, Michel De Bernardin, de « très bonne », tandis qu'il a estimé que la prestation de l'analyste Javi Molina lors de l'interprétation de la chanson « My Way » de Frank Sinatra était la pire.
Il a déclaré en riant : « En fait, c'était catastrophique. »
Le staff technique de Maresca comprend l'Argentin Willy Caballero, aux côtés de deux Italiens et trois Espagnols, sans oublier la capacité de l'entraîneur lui-même à parler français, ce qui confère au staff technique une grande diversité linguistique.
Il y a aussi « l'Anglais » Danny Walker, entraîneur de l'équipe première, qui avait auparavant travaillé comme adjoint de Maresca dans l'équipe de développement d'élite (EDS) de Manchester City, avant de l'accompagner par la suite à Leicester City et à Chelsea.
Les signes du bonheur apparaissent sur le visage de Maresca lorsqu'il parle de Walker : « Quand nous allons prendre le petit-déjeuner, nous commandons des haricots avec des toasts, et quand nous allons dîner, nous prenons une bière. »
Il a ajouté : « Lorsque j'ai rejoint l'équipe de développement d'élite, Danny était là. Il avait auparavant travaillé avec l'équipe des moins de 16 ans, puis il a été transféré pour devenir mon adjoint. Et depuis, nous sommes toujours ensemble. »
Il a poursuivi : « Il connaît très bien Nico O'Reilly et Rico Lewis, car il les a encadrés depuis la catégorie des moins de 6 ans jusqu'aux moins de 12 ans. Il les connaît tous. »
Il a enchaîné : « Il est très bon et excelle dans l'encadrement des entraînements supplémentaires en fin de séance, lorsque nous demandons aux joueurs de faire des exercices additionnels. »
Il a conclu : « C'est une mission qui exige beaucoup d'efforts ; car si nous ne gagnons pas les matchs, nous rentrerons tous chez nous. »