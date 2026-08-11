Qui osera succéder à Guardiola ? Maresca dévoile les coulisses de la mission impossible

Enzo Maresca a commencé cet été à découvrir la réponse à la question la plus difficile : comment succéder à l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football ?

Maresca a pris en charge l'entraînement de Manchester City en remplacement de l'Espagnol Pep Guardiola, dans un retour au club où il avait déjà travaillé comme adjoint de Guardiola durant la saison historique 2022-2023, lorsque l'équipe avait remporté le triplé.

Guardiola avait quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, après avoir mené l'équipe à la conquête de 17 titres majeurs, dont six titres en Premier League anglaise, en plus du titre de la Ligue des champions.

Alors que touche à sa fin sa première période de préparation à la tête de l'équipe en tant qu'entraîneur, Maresca s'est assis avec cinq journalistes britanniques accompagnant la délégation de Manchester City dans la capitale sud-coréenne Séoul, pour évoquer les défis qui l'attendent lors de la prochaine étape.