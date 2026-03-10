Qui est Oskar Pietuszewski, le « nouveau Lewandowski » de Porto lancé par Farioli ?

Pietuszewski est un attaquant extérieur qui, dans un trio offensif, joue de préférence à gauche avec son pied opposé (depuis qu'il est à Porto, il a toujours joué à cette position), mais qui peut également être aligné sur l'autre aile ou jouer en tant que milieu offensif derrière un attaquant. En Pologne, on l'a surnommé le « nouveau Lewandowski », non pas tant pour ses caractéristiques - différentes de celles de l'attaquant de Barcelone - que pour le niveau qu'il peut atteindre et la possibilité de devenir un joueur emblématique de la Pologne, tout comme Lewa. Porto l'a lié avec un contrat jusqu'en 2029 (il n'a encore que 17 ans et le maximum que l'on peut offrir à des joueurs mineurs est un contrat de trois ans) et une clause libératoire de 60 millions d'euros.