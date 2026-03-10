Le FC Porto a dépensé un peu moins de 10 millions d'euros pour s'offrir le meilleur talent polonais. Né en 2008, Oskar Pietuszewski jouait encore il y a quelques mois au Jagiellonia Bialystok : en janvier dernier, il est devenu le protagoniste du transfert le plus élevé de l'histoire du championnat polonais. Pour être précis, le club portugais a dépensé 8 millions pour acquérir celui qui, aujourd'hui, quelques mois après son arrivée, est devenu l'un des meilleurs jeunes joueurs du moment en Europe. Avec Porto, il a disputé 7 matchs, dont 4 en tant que titulaire, marquant deux buts et réalisant une passe décisive lors des trois derniers matchs de championnat, et signant également le match nul contre Benfica avec un superbe but.
Qui est Oskar Pietuszewski, le « nouveau Lewandowski » de Porto lancé par Farioli ?
RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES
Pietuszewski est un attaquant extérieur qui, dans un trio offensif, joue de préférence à gauche avec son pied opposé (depuis qu'il est à Porto, il a toujours joué à cette position), mais qui peut également être aligné sur l'autre aile ou jouer en tant que milieu offensif derrière un attaquant. En Pologne, on l'a surnommé le « nouveau Lewandowski », non pas tant pour ses caractéristiques - différentes de celles de l'attaquant de Barcelone - que pour le niveau qu'il peut atteindre et la possibilité de devenir un joueur emblématique de la Pologne, tout comme Lewa. Porto l'a lié avec un contrat jusqu'en 2029 (il n'a encore que 17 ans et le maximum que l'on peut offrir à des joueurs mineurs est un contrat de trois ans) et une clause libératoire de 60 millions d'euros.
LE CROISEMENT AVEC FARIOLI
Formé dans les équipes juniors du Jagiellonia, Pietuszewski a fait ses débuts en équipe première en août 2024, à l'âge de 16 ans, lors d'un match de barrage de l'Europa League contre l'Ajax. De l'autre côté, sur le banc des Lanciers, se trouvait Francesco Farioli, qui est aujourd'hui son entraîneur à Porto. Malgré un titre perdu après avoir été rattrapé alors qu'il comptait plusieurs points d'avance sur le deuxième, l'entraîneur italien a relancé l'Ajax après une saison négative en valorisant de nombreux talents avec lesquels le club a ensuite fait fortune ou qui sont aujourd'hui les protagonistes de l'équipe. L'une des meilleures qualités de Farioli est justement son travail avec les jeunes. Pietuszewski est entre de bonnes mains et, en quelques mois, il est devenu un joyau du football européen.