Qui est Kerim Alajbegovic, la nouvelle lubie du PSG ?

Âgé de seulement 18 ans, Kerim Alajbegovic s’impose progressivement comme l’une des révélations du RB Salzbourg. Le jeune international bosnien s’est distingué cette saison par une production offensive impressionnante, avec 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Une efficacité qui attire naturellement l’attention de plusieurs clubs européens à la recherche de nouveaux talents offensifs.

Au-delà des statistiques, Kerim Alajbegovic séduit surtout par son profil technique atypique. Capable d’évoluer sur les ailes tout en repiquant régulièrement dans l’axe, le jeune joueur se distingue par sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer des décalages. Sa faculté à frapper ou à déborder sur son pied faible lui permet d’apporter une imprévisibilité rare pour un joueur de son âge.