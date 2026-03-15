Le Paris Saint-Germain poursuit activement sa stratégie de rajeunissement et de détection des talents émergents. Dans cette logique, les recruteurs parisiens scrutent désormais les championnats européens à la recherche de profils capables d’apporter créativité et imprévisibilité. Un nom revient avec insistance ces dernières semaines : celui d’un jeune joueur évoluant en Autriche et déjà considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Encore méconnu du grand public, Kerim Alajbegovic pourrait pourtant rapidement s’inviter dans les débats du prochain mercato parisien.
Qui est Kerim Alajbegovic, la nouvelle lubie du PSG ?
Kerim Alajbegovic, la nouvelle attraction de l’Europe
Âgé de seulement 18 ans, Kerim Alajbegovic s’impose progressivement comme l’une des révélations du RB Salzbourg. Le jeune international bosnien s’est distingué cette saison par une production offensive impressionnante, avec 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Une efficacité qui attire naturellement l’attention de plusieurs clubs européens à la recherche de nouveaux talents offensifs.
Au-delà des statistiques, Kerim Alajbegovic séduit surtout par son profil technique atypique. Capable d’évoluer sur les ailes tout en repiquant régulièrement dans l’axe, le jeune joueur se distingue par sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer des décalages. Sa faculté à frapper ou à déborder sur son pied faible lui permet d’apporter une imprévisibilité rare pour un joueur de son âge.
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Kerim Alajbegovic, un profil idéal pour le PSG
Depuis son arrivée sur le banc parisien, Luis Enrique a instauré un style de jeu basé sur la possession et la mobilité permanente des joueurs offensifs. Malgré cette philosophie, l’équipe de la capitale rencontre parfois des difficultés à contourner des blocs défensifs très compacts. Dans ce contexte, Kerim Alajbegovic apparaît comme un profil susceptible d’apporter des solutions supplémentaires dans les phases offensives, indique Jeunes Footeux.
Les données observées cette saison montrent que Kerim Alajbegovic ne se limite pas à ses statistiques brutes. Le jeune joueur s’illustre notamment par sa capacité à délivrer de nombreuses passes clés et à casser les lignes adverses grâce à sa vision du jeu. Son influence s’est également confirmée lors de rencontres importantes, notamment en Ligue Europa, où il s’est montré capable de créer des occasions décisives sous pression.
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Le PSG séduit par Kerim Alajbegovic
Autre atout majeur : la polyvalence du joueur bosnien. Dans le système mis en place par Luis Enrique, chaque élément offensif doit être capable de s’adapter à plusieurs positions afin de maintenir une circulation permanente du ballon. Dans cette optique, Kerim Alajbegovic possède un profil particulièrement intéressant puisqu’il peut évoluer aussi bien à gauche, à droite ou dans un rôle plus axial derrière l’attaquant.
Selon Jeunes Footeux, cette capacité d’adaptation séduit les recruteurs parisiens, d’autant que l’équipe manque parfois d’imprévisibilité face aux blocs défensifs regroupés. Dans ce registre, seul Désiré Doué semble régulièrement capable de désorganiser les défenses adverses ces derniers mois. L’arrivée d’un joueur capable d’apporter créativité et spontanéité pourrait donc représenter une option stratégique pour renforcer l’animation offensive.
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Une concurrence déjà présente sur le dossier
La situation contractuelle du jeune talent pourrait également jouer un rôle déterminant dans ce dossier. Kerim Alajbegovic évolue actuellement au RB Salzbourg, mais son ancien club, le Bayer Leverkusen, conserve une clause de rachat estimée à environ 6 millions d’euros. Une option que le club allemand pourrait envisager d’activer à la fin de la saison, à en croire le média.
Cependant, les intentions du joueur pourraient compliquer ce scénario. Kerim Alajbegovic ne serait pas forcément enthousiaste à l’idée d’un retour en Allemagne et ses représentants observeraient attentivement les opportunités offertes par les grands clubs européens. Dans cette course aux jeunes talents, le projet sportif du PSG pourrait constituer un argument majeur. Depuis quelque temps, la direction du club parisien cherche à bâtir une équipe reposant davantage sur des joueurs prometteurs que sur des stars déjà confirmées.