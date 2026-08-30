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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Quelques heures et l'histoire se termine ? Benzema embarrasse Al-Shabab et pousse Al-Hilal vers une décision difficile

Mercato
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal vs Al Ahli
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Al Hazem vs Al Shabab
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330 millions de riyals : des options limitées et une équation financière complexe

La crise entre Karim Benzema et Al-Hilal s'oriente vers une nouvelle trajectoire, après l'apparition d'une option possible pour l'avenir de l'attaquant français en cas de rupture de sa relation avec le club bleu.

La volonté du joueur dessine jusqu'à présent un chemin différent, dans la mesure où il maintient sa position de refus de toute solution liée à sa crise avec Al-Hilal, si ce n'est l'acceptation de ses exigences financières ou une résiliation à l'amiable du contrat avec le versement de l'intégralité de ses dus restants.

  • Une demande pour faciliter les procédures du transfert : Benzema refuse Al-Shabab

    Des sources bien informées ont révélé dimanche au journal « Asharq Al-Awsat » que le club d'Al-Shabab est entré dans l'affaire Benzema, en affichant son souhait de recruter le joueur chevronné.

    Al-Shabab a demandé à la Ligue saoudienne de football professionnel de l'aider à faciliter les démarches du transfert de Benzema, après avoir donné son accord pour recruter l'attaquant français, mais ce dernier maintient toujours sa position de refus quant à un transfert vers Al-Shabab.

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    Selon la même source, Benzema a informé la direction d'Al-Hilal de sa volonté de rester au sein de l'équipe, ou de parvenir à un accord pour résilier son contrat à l'amiable, à condition d'obtenir dans ce cas l'intégralité de ses dus financiers restants jusqu'à la fin de son contrat prévue le 30 juin 2027.

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  • Les secrets de Benzema avec Al-Hilal : deux contrats et une clause complexe pour rompre la relation

    Selon « Asharq Al-Awsat », Benzema perçoit d'Al-Hilal 25 millions de dollars par an, en vertu du contrat direct qui les lie.

    La valeur des sommes restant dues à l'attaquant français, à compter de septembre et jusqu'à la fin du mois de juin 2030, s'élève à environ 20,8 millions de dollars, soit l'équivalent de près de 78,1 millions de riyals saoudiens.

    L'engagement financier de Benzema ne se limite pas à son contrat avec Al-Hilal. Le journal a en effet révélé, dans le même rapport, l'existence d'un autre contrat indépendant, d'une valeur de 23 millions de dollars par an et courant jusqu'en 2030, financé par le programme d'attractivité de la Ligue saoudienne de football professionnel.

    Ce second contrat est lié à des rôles que Benzema assure dans la promotion du football saoudien et des événements qui y sont associés, la valeur des sommes lui restant dues s'élevant, dans l'hypothèse où le contrat se poursuivrait jusqu'au 30 juin 2030, à environ 330,6 millions de riyals.

    Ce contrat comporte une clause interdisant à Benzema de jouer en dehors de l'Arabie saoudite pendant toute sa durée de validité, son transfert vers un club situé hors du Royaume et sa participation avec celui-ci entraînant l'annulation immédiate du contrat.

    Ces détails confèrent au transfert de Benzema vers un autre club du championnat saoudien un avantage sur le plan contractuel, car cela lui permet de conserver le contrat qui court jusqu'en 2030. La tentative d'Al-Shabab s'est toutefois heurtée jusqu'à présent au refus de l'attaquant français.

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  • Un autre obstacle devant Al-Shabab

    Avant d'obtenir l'accord de Benzema, Al-Shabab doit se débarrasser de son joueur anglais Josh Brownhill, âgé de 30 ans, afin de pouvoir avancer vers l'attaquant français.

    Dans le même temps, les sources confirment que la position de Benzema représente jusqu'à présent le principal obstacle à cette opération, en raison de son refus catégorique de porter le maillot d'Al-Shabab.

    Benzema rejette également l'option consistant à l'inscrire uniquement sur la liste asiatique d'Al-Hilal, pour disputer la Ligue des champions de l'AFC Elite.

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  • Derniers développements : l'histoire se termine-t-elle aujourd'hui ?

    Dans les derniers développements de cette affaire, le journal saoudien « Al-Yaum » a affirmé qu'Al-Hilal pourrait annoncer ce dimanche un accord financier avec Benzema et mettre officiellement fin à sa relation avec l'attaquant français, alors que sa prochaine destination demeure inconnue.

    Il a confirmé qu'Al-Hilal étudie actuellement la résiliation du contrat de Karim Benzema, à la demande de l'entraîneur Simeone Inzaghi, qui a réclamé son départ.

    Il a indiqué qu'Al-Hilal était proche de conclure le recrutement du Brésilien Gabriel Martinelli, la star d'Arsenal, pour compenser le départ de Karim Benzema.

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