À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier le mercato estival et le FC Barcelone accorde une attention particulière au renforcement de sa défense. Parmi les joueurs figurant sur la liste des clubs espagnols comme cibles potentielles pour l'été, on trouve également le nom d'Alessandro Bastoni, né en 1999, joueur de l'Inter et titulaire de l'équipe nationale de Gattuso. Les rumeurs de transfert inquiètent les supporters nerazzurri. Selon le quotidien espagnol Sport, le Barça aurait déjà effectué une première enquête préliminaire.
Quelle est la valeur de Bastoni pour l'Inter : son prix, son contrat et l'intérêt de Barcelone
LA DEMANDE DE L'INTER POUR BASTONI
Bastoni est lié à l'Inter par un contrat jusqu'en juin 2028. Le joueur est très attaché aux couleurs nerazzurri et souhaite pour l'instant se concentrer uniquement sur la fin de saison. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'Inter évalue le défenseur central à au moins 70 millions d'euros et n'envisagera aucune offre inférieure à ce montant. Le salaire de Bastoni est l'un des plus élevés de l'équipe, s'élevant à environ 5,5 millions d'euros nets par saison. Il n'est pas exclu qu'Ausilio et Marotta envisagent de proposer un éventuel renouvellement de contrat au joueur dans les prochains mois.
LES AUTRES OBJECTIFS DE BARCELONE
Comme mentionné précédemment, Bastoni n'est pas le seul nom sur lequel Barcelone a braqué les projecteurs. Le défenseur de l'Inter plaît à Flick, qui le considère comme l'un des profils idéaux pour la construction depuis l'arrière, mais la direction envisage également d'autres profils : parmi les joueurs les plus appréciés figurent Josko Gvardiol, né en 2002, de Manchester City, et Gonçalo Inacio, né en 2001, du Sporting Lisbonne. Il n'est pas exclu que plusieurs renforts puissent arriver en défense, étant donné que l'objectif est de rajeunir ce secteur.