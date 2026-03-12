Quelle est la valeur de Bastoni pour l'Inter : son prix, son contrat et l'intérêt de Barcelone

Bastoni est lié à l'Inter par un contrat jusqu'en juin 2028. Le joueur est très attaché aux couleurs nerazzurri et souhaite pour l'instant se concentrer uniquement sur la fin de saison. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'Inter évalue le défenseur central à au moins 70 millions d'euros et n'envisagera aucune offre inférieure à ce montant. Le salaire de Bastoni est l'un des plus élevés de l'équipe, s'élevant à environ 5,5 millions d'euros nets par saison. Il n'est pas exclu qu'Ausilio et Marotta envisagent de proposer un éventuel renouvellement de contrat au joueur dans les prochains mois.