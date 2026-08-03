Après la fin de la Coupe du monde 2026 et le dépassement du choc d'une élimination précoce, le Brésil s'est remis au travail.

Le journal AS a indiqué, dans un rapport, que la Fédération brésilienne se prépare, en collaboration avec l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, à lancer une révolution globale au début du nouveau cycle.

La vieille garde cédera progressivement la place à une nouvelle génération, tandis que les nouveaux leaders de la Seleção devraient assumer leurs responsabilités à partir du mois de septembre prochain, durant la prochaine trêve internationale.

La tâche ne sera pas facile, puisque la sélection brésilienne a atteint son plus bas niveau et a besoin d'une restructuration profonde qui repart presque des fondations. Mais Ancelotti est prêt pour cette mission.

Le plan du Brésil prévoit le maintien d'Ancelotti à la tête de la direction technique de la sélection A. C'est pourquoi la confiance lui a été renouvelée, avant et après la Coupe du monde, par un contrat qui court jusqu'en 2030.

Cela s'explique par le fait que la Fédération brésilienne, qui affirme avoir tiré les leçons des erreurs du passé, considère que la stabilité est la clé et souhaite poursuivre le projet de l'entraîneur italien, ou plutôt le lancer de manière complète et définitive.