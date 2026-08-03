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Quel rapport avec l'Espagne et l'Argentine ? Ancelotti mène une révolution totale au Brésil

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C. Ancelotti
Brésil
Coupe du monde
Vinicius Junior
Raphinha
Espagne
Argentine
Brésil

Après la fin de la Coupe du monde 2026 et le dépassement du choc d'une élimination précoce, le Brésil s'est remis au travail.

Le journal AS a indiqué, dans un rapport, que la Fédération brésilienne se prépare, en collaboration avec l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, à lancer une révolution globale au début du nouveau cycle. 

La vieille garde cédera progressivement la place à une nouvelle génération, tandis que les nouveaux leaders de la Seleção devraient assumer leurs responsabilités à partir du mois de septembre prochain, durant la prochaine trêve internationale.

La tâche ne sera pas facile, puisque la sélection brésilienne a atteint son plus bas niveau et a besoin d'une restructuration profonde qui repart presque des fondations. Mais Ancelotti est prêt pour cette mission.

Le plan du Brésil prévoit le maintien d'Ancelotti à la tête de la direction technique de la sélection A. C'est pourquoi la confiance lui a été renouvelée, avant et après la Coupe du monde, par un contrat qui court jusqu'en 2030.

Cela s'explique par le fait que la Fédération brésilienne, qui affirme avoir tiré les leçons des erreurs du passé, considère que la stabilité est la clé et souhaite poursuivre le projet de l'entraîneur italien, ou plutôt le lancer de manière complète et définitive.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La nouvelle garde de la Seleção

    Parmi les 26 joueurs ayant participé au Mondial 2026, une vingtaine seulement poursuivront leur aventure avec la sélection, en fonction de l'évolution de la prochaine phase, après la confirmation de la retraite internationale de Neymar, Casemiro, Danilo, Weverton, Alex Sandro et Fabinho.

    Un certain flou persiste quant à l'avenir d'Alisson et Ederson, en l'absence d'un héritier clairement désigné pour la légende de Liverpool, tout comme pour Marquinhos en défense.

    À l'heure actuelle, l'ossature du projet de Carlo Ancelotti paraît claire : il s'agit du quintette composé d'Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha et Vinícius Junior.

    Le plan, après le retrait de Marquinhos, consiste à confier le brassard de capitaine à Bruno Guimarães à moyen terme, avec l'accord d'Ancelotti lui-même, tandis que Raphinha et Vinícius seront respectivement les deuxième et troisième capitaines.

    La nouvelle sélection brésilienne se construira à partir de ce quintette, et le staff technique recherche également des joueurs dotés d'expérience au plus haut niveau pour épauler le projet d'Ancelotti. La liste préliminaire a intégré les noms suivants : Bremer, Matheus Cunha, Igor Thiago, João Pedro, Ederson, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli et Wesley, en attendant que Savinho et Yan Couto retrouvent leur meilleur niveau.

    Avec une moyenne d'âge de 26 ans, la Fédération brésilienne espère que ces joueurs franchiront un cap supplémentaire et aideront les nouveaux cadres à mener la prochaine génération.

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    De nouveaux visages pour le Brésil

    Le Brésil fonde de grands espoirs sur la nouvelle génération emmenée par Estêvão, Ryan, André Santos, Vitor Reis et Endrick.

    La fédération brésilienne souhaite intégrer progressivement ces joueurs aux plans de Ancelotti dans un avenir proche, et même leur confier des rôles majeurs plus tôt que prévu, en particulier les deux talents de l'académie de Palmeiras, Estêvão et Endrick.

    Malgré la persistance de certains doutes, la fédération ne veut pas les exposer trop tôt à la pression, comme cela s'est produit avec Endrick après la défaite face à la Norvège, mais elle estime en même temps que l'avenir de la Seleção sera entre leurs pieds.

    Et cela ne se limitera pas à eux seuls : au cours de la saison dernière, la fédération brésilienne a suivi de près l'évolution de plusieurs joueurs candidats à rejoindre le projet, parmi lesquels Kauã Prates, transféré cet été au Borussia Dortmund, Sousa (Tottenham), Arthur (Bayer Leverkusen), Kevin (Fulham) et Allison Santos (Naples). Ainsi que Marlon Gomes (Chakhtar Donetsk).

    Sans oublier les joueurs qui évoluent encore dans le championnat brésilien, tels que Gabriel Mec, Eduardo Conceição, Del, Zé Lucas, Ruan Pablo, Vitinho, André et Breno Bidon.

  • ancelotti(C)Getty Images

    Une restructuration globale et des objectifs précis

    À la demande d'Ancelotti, la Confédération brésilienne a entamé une vaste opération de réorganisation du secteur des catégories de jeunes.

    L'objectif est d'adopter un style de jeu et un système tactique unifiés à travers toutes les sélections de jeunes, afin de faciliter le passage des joueurs vers l'équipe première, tout en surveillant les talents susceptibles de brûler les étapes et d'être directement convoqués en équipe première sous la direction du technicien italien.

    La Confédération brésilienne veut faire preuve de réalisme, car une lutte pour les titres du jour au lendemain semble relever du fantasme, surtout après près de sept ans sans le moindre trophée, depuis le sacre en Copa América 2019.

    La Copa América 2028 constituera le premier véritable test de cette nouvelle génération, avec des voix au sein de la Confédération qui réclament de récupérer le titre de champion d'Amérique du Sud. Mais, pour en revenir à cette même approche réaliste, les responsables ne veulent pas placer la barre des attentes de manière exagérée.

    La sélection brésilienne prend pour modèle les expériences de l'Espagne et de l'Argentine pour retrouver le sommet, car ces deux sélections ont elles aussi traversé de grandes périodes de déclin et ont dû se reconstruire à travers un projet à long terme s'étalant sur plusieurs années, avant de renouer avec les podiums.

    Le Brésil souhaite reproduire ce parcours, d'abord pour bâtir un groupe solide qui dépasse la dépendance aux stars individuelles, et ensuite parce que la nature du football dans le pays ne facilite pas les choses, les médias et les supporters n'étant pas patients, et la Confédération cherche à changer cette culture.

    Depuis que Samir Xaud a pris la présidence de la Confédération brésilienne, l'un de ses principaux objectifs a été de moderniser la structure de la Confédération et du football brésilien, à travers la professionnalisation de l'arbitrage, la création de l'académie des entraîneurs de la Confédération brésilienne et d'autres projets, en s'inspirant du modèle de réussite mis en œuvre par la Fédération espagnole de football au début du siècle actuel.

    Si le Brésil veut récupérer le titre de la Coupe du monde, le chemin commence par se réinventer. Quant au sixième titre mondial, il ne viendra pas rapidement, mais nécessitera un long travail et de la patience, la véritable lutte pour le titre du Mondial 2030 étant l'objectif majeur de l'ensemble du projet.

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