Le sélectionneur allemand Thomas Tuchel, à la tête de l’équipe d’Angleterre, a refusé de chanter l’hymne national des Three Lions lors de la Coupe du monde 2026, déclenchant une vive polémique outre-Manche.

Sa position tranche avec celle de l’entraîneur espagnol Roberto Martínez, qui entonne l’hymne portugais avec un enthousiasme manifeste.

Selon le journal AS, Tuchel avait prévenu avant la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie, lors de la première journée de la phase de groupes, qu’il ne chanterait pas l’hymne « God Save the King ».

Conscient des tensions politiques et sportives récurrentes entre l’Allemagne et l’Angleterre, Tuchel a immédiatement fait les gros titres de la presse britannique, déclenchant une tempête médiatique.

Lors de l’exécution de l’hymne face à la Croatie, les photographes se sont tournés non pas vers les joueurs, mais vers le banc des remplaçants pour immortaliser Tuchel, assis aux côtés de son staff technique et des réservistes, le visage grave et le regard tourné vers le ciel. Il n’a pas chanté, restant fidèle à sa position.