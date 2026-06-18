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Quel est le rapport avec le Portugal ? Tuchel s'embarrasse lui-même

Angleterre
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T. Tuchel
R. Martinez
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Le sélectionneur allemand Thomas Tuchel, à la tête de l’équipe d’Angleterre, a refusé de chanter l’hymne national des Three Lions lors de la Coupe du monde 2026, déclenchant une vive polémique outre-Manche.

Sa position tranche avec celle de l’entraîneur espagnol Roberto Martínez, qui entonne l’hymne portugais avec un enthousiasme manifeste.

Selon le journal AS, Tuchel avait prévenu avant la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie, lors de la première journée de la phase de groupes, qu’il ne chanterait pas l’hymne « God Save the King ».

Conscient des tensions politiques et sportives récurrentes entre l’Allemagne et l’Angleterre, Tuchel a immédiatement fait les gros titres de la presse britannique, déclenchant une tempête médiatique.

Lors de l’exécution de l’hymne face à la Croatie, les photographes se sont tournés non pas vers les joueurs, mais vers le banc des remplaçants pour immortaliser Tuchel, assis aux côtés de son staff technique et des réservistes, le visage grave et le regard tourné vers le ciel. Il n’a pas chanté, restant fidèle à sa position.

  • Même si personne ne l’oblige à chanter et qu’il serait inapproprié de l’y contraindre, puisqu’il ne ressent pas d’attachement national envers le pays, le respect des drapeaux et des hymnes demeure, dans la culture sportive, un symbole national qu’on ne saurait ignorer.

    C’est pourquoi Roberto Martínez sert souvent de contre-exemple : arrivé à la tête de la sélection portugaise, il a rapidement appris « A Portuguesa » et la chante avec un enthousiasme manifeste, bien que son seul lien avec le pays soit son contrat d’entraîneur.

    Que l’on refuse de chanter ou que l’on en fasse trop, les hymnes nationaux dépassent toujours le cadre du football et alimentent un débat sans fin. Même après la victoire 4-2, Tuchel n’a pas échappé à la polémique.

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