Symbole d’unité, de lumière et d’excellence, le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, baptisé “Itri”, porte en lui l’âme du Maroc, pays hôte de la compétition. Conçu par Puma pour la Confédération africaine de football, ce ballon à la fois artistique et technique ne se contente pas d’être un simple accessoire de jeu : il raconte une histoire, celle d’un continent rassemblé autour de sa passion. Mais que signifie réellement ce nom, et quelle est la symbolique derrière son design ? Plongée au cœur du message porté par “Itri”.
Que signifie "Itri'', le nom du ballon officiel de la CAN 2025 ?
Itri, le nom du ballon qui va éclairer les pelouses de la CAN 2025
Dévoilé ce lundi par la CAF, “Itri” est le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Ce nom, emprunté à la langue amazighe (berbère), signifie “étoile”. Un choix hautement symbolique, puisque l’étoile occupe une place centrale sur le drapeau marocain et incarne la lumière guidant les peuples africains vers l’excellence.
Conçu par la marque Puma, “Itri” se pare de motifs rouges et verts sur fond blanc, en hommage aux couleurs du royaume chérifien. Le ballon sera utilisé pour la première fois lors du match d’ouverture de la CAN 2025, opposant le Maroc aux Comores le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Ce modèle incarne déjà une dimension culturelle forte, mêlant tradition et modernité à travers son esthétique inspirée de l’art du zellige marocain.
Un ballon conçu aux couleurs et à la culture du Maroc
Loin d’être un simple objet sportif, “Itri” se veut le reflet de “l’unité et de la passion du football africain”, selon la CAF. Sa géométrie en étoile symbolise “l’ambition, la lumière et l’excellence”, tandis que ses formes en pétales traduisent “la célébration, la croissance et l’esprit festif de la CAN”.La symétrie circulaire du ballon, elle, évoque “l’unité des 24 nations réunies sur la plus grande scène africaine”.
Mohamed Ghonemi, directeur du développement créatif à la CAF, a salué le travail de conception : « Créé pour le rythme du football africain, le ballon de la CAN 2025 allie art, mouvement et design façonné par l'esprit africain et le savoir-faire marocain. Ce fut un privilège de collaborer avec Puma sur un projet qui unit toutes les nations participant au tournoi grâce à un sentiment commun d'appartenance. »
Un symbole fort à l’image du continent africain
Au-delà de son aspect esthétique, “Itri” incarne l’identité culturelle et la diversité du football africain. Sa conception, inspirée des traditions marocaines, illustre la volonté de la CAN 2025 de célébrer à la fois l’histoire et l’avenir du sport sur le continent. Chaque motif, chaque couleur raconte une part de cette ambition collective : faire de la compétition une fête de la fraternité africaine, où chaque nation brille comme une étoile à part entière.
Le ballon “Itri”, déjà disponible à la vente au prix de 130 euros d’après RMC Sport, est ainsi bien plus qu’un simple outil de jeu. Il symbolise un esprit : celui d’une CAN 2025 qui s’annonce lumineuse, festive et unificatrice. Rendez-vous le 21 décembre à Rabat, pour le coup d’envoi d’une édition où chaque passe, chaque tir, fera briller “Itri” sous les étoiles du ciel marocain.