Que signifie "Itri'', le nom du ballon officiel de la CAN 2025 ?

Dévoilé ce lundi par la CAF, “Itri” est le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Ce nom, emprunté à la langue amazighe (berbère), signifie “étoile”. Un choix hautement symbolique, puisque l’étoile occupe une place centrale sur le drapeau marocain et incarne la lumière guidant les peuples africains vers l’excellence.

Conçu par la marque Puma, “Itri” se pare de motifs rouges et verts sur fond blanc, en hommage aux couleurs du royaume chérifien. Le ballon sera utilisé pour la première fois lors du match d’ouverture de la CAN 2025, opposant le Maroc aux Comores le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Ce modèle incarne déjà une dimension culturelle forte, mêlant tradition et modernité à travers son esthétique inspirée de l’art du zellige marocain.