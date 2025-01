Le tirage au sort de la CAN 2025 : l’Algérie et le Maroc connaissent leurs adversaires

Africa Cup of Nations

Le tirage de la CAN 2025 a eu lieu. Le Maroc et l’Algérie sont fixés sur leurs adversaires qu'ils affronteront lors de ce tournoi continental.

Le Théâtre Mohammed V de Rabat a été le théâtre d’une soirée décisive pour les 24 équipes qualifiées à la CAN 2025. Sous les yeux des coachs et des invités prestigieux, les nations africaines ont découvert le chemin qui les attend dans cette édition déjà marquée par une forte attente.

Le tirage qui lance officiellement la CAN 2025

Pour le Maroc, pays organisateur, et l’Algérie, invaincue en qualifications, ce tirage marque le début d’un défi de taille. Les deux nations phares du football africain visent une place de choix dans ce tournoi, et les enjeux sont à la hauteur de leurs ambitions.

Le Maroc, hôte de la compétition, rêve de marquer l’histoire en s’imposant devant son public. Fort d’un effectif emmené par Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir et Brahim Diaz, l’équipe de Walid Regragui aborde ce tournoi avec détermination et le soutien d’un pays tout entier.

Une compétition pleine de promesses

L’Algérie, quant à elle, peut compter sur des cadres comme Riyad Mahrez et Amine Gouiri pour briller. Portée par une génération talentueuse et des performances convaincantes en éliminatoires, la sélection dirigée par Vladimir Petkovic vise un troisième sacre continental.

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Sénégal, ancien champion, et le Nigeria, avec son armada offensive, figurent également parmi les prétendants sérieux. Le Cameroun et le Mali, toujours redoutables, espèrent jouer les trouble-fêtes dans cette édition où chaque détail comptera. En revanche, l'on notera que la Guinée et le Ghana ne font pas partie de cette phase finale, après avoir manqué de se qualifier.

Les grandes nations africaines au rendez-vous

En attendant le coup d’envoi, les supporters des 24 nations qualifiées scrutent déjà les premiers enseignements de ce tirage, qui promet des affrontements palpitants et des surprises dès la phase de poules.

La composition des groupes de la CAN 2025 :

