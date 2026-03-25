Que se passe-t-il à Rozzano avec l'Inter ? Pas de stade : voici à quoi sera destiné le site

L'Inter disposera d'un nouveau stade qui sera construit dans le quartier de San Siro et qu'il partagera avec le Milan.

La nouvelle est connue depuis un certain temps déjà, tandis que l'avenir du site de Rozzano, sur lequel le club nerazzurro avait précédemment envisagé de construire seul un nouveau stade, est désormais de notoriété publique : la famille Cabassi envisage une nouvelle alternative, à savoir la construction d'un quartier résidentiel sur le terrain dont elle est propriétaire, comme le rapporte Calcio&Finanza.