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Gabriele Stragapede

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Que se passe-t-il à Rozzano avec l'Inter ? Pas de stade : voici à quoi sera destiné le site

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Ce site sera réaffecté à un nouvel usage.

L'Inter disposera d'un nouveau stade qui sera construit dans le quartier de San Siro et qu'il partagera avec le Milan.

La nouvelle est connue depuis un certain temps déjà, tandis que l'avenir du site de Rozzano, sur lequel le club nerazzurro avait précédemment envisagé de construire seul un nouveau stade, est désormais de notoriété publique : la famille Cabassi envisage une nouvelle alternative, à savoir la construction d'un quartier résidentiel sur le terrain dont elle est propriétaire, comme le rapporte Calcio&Finanza.

  • L'IDÉE

    Cette idée transparaît dans le dernier bilan au 31 décembre 2025 de Brioschi, société du groupe appartenant à la famille Cabassi, comme le révèle Calcio&Finanza : «Dans le secteur immobilier, en ce qui concerne la zone de Rozzano (Milan), une fois terminées les périodes d'exclusivité visant à évaluer l'implantation éventuelle, dans la partie sud, de certaines fonctions non traditionnelles (stade et centre de données) et compte tenu de la forte demande exprimée par le marché pour des logements sous toutes leurs formes, il a été décidé de lancer les activités préparatoires à l'étude d'un nouveau plan directeur à vocation principalement résidentielle ».

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  • QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ AVANT CELA ?

    Comme on le savait avant l'acquisition, conjointement avec le Milan, du stade Giuseppe Meazza et des terrains adjacents, l'Inter avait acquis le droit (renouvelé par la suite et venant à expiration en janvier 2025) de réaliser une étude de faisabilité concernant la construction d'un stade dans cette zone.

    L'opération avec les Nerazzurri n'a pas abouti, ce qui a également conduit la société à envisager la construction d'un nouveau quartier résidentiel.

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