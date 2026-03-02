Getty/GOAL
« Que penserait Coleen ? » - Wayne Rooney, légende de Manchester United, aperçu en train de boire avec deux femmes jusqu'à 3 h 25 du matin, la veille des Brit Awards
Rooney a assisté à une fête pré-Brits pendant une pause dans son emploi du temps de commentateur.
Les Rooney ont quatre enfants, dont l'aîné, Kai, évolue actuellement dans le centre de formation de Manchester United. Wayne reste une icône à Old Trafford en tant que meilleur buteur de tous les temps des Red Devils.
Il a récemment eu beaucoup de temps libre après avoir reporté son retour à la direction suite à des expériences désastreuses comme entraîneur à Birmingham et Plymouth. Rooney occupe actuellement des postes de commentateur pour BBC Sport et Amazon Prime Video, entre autres.
N'ayant aucun travail à la télévision pendant la dernière série de matchs de Premier League, Rooney a été autorisé à se rendre à Manchester avant la cérémonie des Brit Awards, qui se tenait pour la première fois en dehors de Londres.
Des témoins décrivent les frasques de Rooney dans un hôtel de Manchester
Des photos et des vidéos obtenues par The Sun montrent Rooney, âgé de 40 ans, quelque peu défraîchi, alors qu'il assistait à une fête réunissant de nombreuses stars dans un hôtel de Manchester. Il était initialement présent sur les lieux en compagnie de la pop star Calum Scott, avant d'être rejoint par un ami et deux femmes.
Un témoin a déclaré au Sun, Rooney ayant déjà fait les gros titres pour ses aventures extraconjugales : « Les gens qui ont remarqué Wayne se demandaient : "Que penserait Coleen ?". Elle n'était pas là. » Il a ajouté : « Wayne semblait avoir bu. Il avait l'air d'avoir pris quelques verres. »
Un autre témoin oculaire a déclaré que Rooney avait du mal à garder sa dignité lorsqu'il est sorti des toilettes vers 1h30 du matin : « Wayne n'arrivait pas à remonter son pantalon. À un moment donné, il a failli tomber par terre, mais il a réussi à le rattraper. » Il aurait « continué à remonter son pantalon, mais celui-ci retombait à chaque fois ».
Rooney aurait passé deux heures à boire et à discuter avec les femmes en question, un autre participant à la fête déclarant : « Il semblait s'amuser et plaisanter avec les femmes. »
Rooney a quitté l'établissement en question peu après 3 h 25 du matin et a été conduit dans une voiture séparée de celle de l'une des femmes qui a quitté l'hôtel avec lui. Le Sun a appris : « Il est ensuite parti seul. Il s'est tenu à l'extérieur, où plusieurs personnes étaient rassemblées, et est monté dans une voiture. Environ huit minutes plus tard, un taxi est venu chercher la femme. Les personnes qui faisaient la queue l'ont reconnu et ont dit qu'il ne semblait pas être dans un bon état. »
Wayne a attribué à Coleen le mérite d'avoir réussi à réduire sa consommation excessive d'alcool.
Wayne a remercié sa compagne Coleen de l'avoir aidé à réduire sa consommation excessive d'alcool. Il a déclaré : « Je crois sincèrement que sans elle, je serais mort. J'ai commis des erreurs dans le passé, qui ont été largement médiatisées, mais je suis parfois un peu différent et elle m'aide à rester sur le droit chemin depuis plus de 20 ans.
Je voulais sortir et profiter de mes amis, passer une bonne soirée. Mais j'ai fini par aller trop loin. C'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de mal avec l'alcool. Je pensais que je ne pouvais me tourner vers personne. Je ne voulais pas vraiment le faire, car je ne voulais imposer ce fardeau à personne. »
Coleen a admis que sa relation avec Wayne, son amour d'enfance, avait parfois été « difficile », mais « l'amour a toujours été là, alors pourquoi abandonner ? » Elle a déclaré : « Si l'amour est toujours là, pourquoi ne pas essayer de faire en sorte que ça marche ? Les gens ne l'ont pas vu parce que nous l'avons fait derrière des portes closes et que cela a parfois été difficile, une véritable bataille. Les gens ne voient que ce qui est dans la presse, ils ne savent pas ce qui se passe dans notre vie. »
Dans une récente interview, lorsqu'on lui a demandé si son mari la considérait comme autoritaire, elle a ajouté : « Il dirait probablement cela, mais je dirais qu'il a parfois besoin qu'on lui dise les choses. Il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mais je pense qu'étant ensemble depuis notre plus jeune âge, nous nous connaissons par cœur. Nous formons une équipe. Je ne dirais pas que nous avons changé. Je dirais plutôt que les choses autour de nous ont changé. »
La famille Rooney va jouer dans un documentaire Disney+
Wayne pourrait avoir des explications à fournir après sa dernière soirée arrosée, la famille Rooney s'apprêtant à participer à une série documentaire Disney+ qui lèvera le voile sur leur vie privée. Uncontrat de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) aurait été conclu avec le géant mondial du streaming.
