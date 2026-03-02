« Que penserait Coleen ? » - Wayne Rooney, légende de Manchester United, aperçu en train de boire avec deux femmes jusqu'à 3 h 25 du matin, la veille des Brit Awards

Des photos et des vidéos obtenues par The Sun montrent Rooney, âgé de 40 ans, quelque peu défraîchi, alors qu'il assistait à une fête réunissant de nombreuses stars dans un hôtel de Manchester. Il était initialement présent sur les lieux en compagnie de la pop star Calum Scott, avant d'être rejoint par un ami et deux femmes.

Un témoin a déclaré au Sun, Rooney ayant déjà fait les gros titres pour ses aventures extraconjugales : « Les gens qui ont remarqué Wayne se demandaient : "Que penserait Coleen ?". Elle n'était pas là. » Il a ajouté : « Wayne semblait avoir bu. Il avait l'air d'avoir pris quelques verres. »

Un autre témoin oculaire a déclaré que Rooney avait du mal à garder sa dignité lorsqu'il est sorti des toilettes vers 1h30 du matin : « Wayne n'arrivait pas à remonter son pantalon. À un moment donné, il a failli tomber par terre, mais il a réussi à le rattraper. » Il aurait « continué à remonter son pantalon, mais celui-ci retombait à chaque fois ».

Rooney aurait passé deux heures à boire et à discuter avec les femmes en question, un autre participant à la fête déclarant : « Il semblait s'amuser et plaisanter avec les femmes. »

Rooney a quitté l'établissement en question peu après 3 h 25 du matin et a été conduit dans une voiture séparée de celle de l'une des femmes qui a quitté l'hôtel avec lui. Le Sun a appris : « Il est ensuite parti seul. Il s'est tenu à l'extérieur, où plusieurs personnes étaient rassemblées, et est monté dans une voiture. Environ huit minutes plus tard, un taxi est venu chercher la femme. Les personnes qui faisaient la queue l'ont reconnu et ont dit qu'il ne semblait pas être dans un bon état. »