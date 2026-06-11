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Quarante ans plus tard… Une ironie de l’histoire vient marquer l’ouverture de la Coupe du monde

Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Javier Aguirre Onaindía
H. Broos
Belgique
Mexique

Tous les regards sont tournés vers le stade de Mexico, où se déroulera ce jeudi soir le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Organisé pour la première fois dans trois pays – États-Unis, Mexique et Canada –, ce Mondial 2026 verra 48 équipes s’affronter.

Le compte X de la FIFA rappelle une coïncidence historique : 40 ans plus tôt, le même stade accueillait déjà un match d’ouverture.

Le compte officiel rappelle en effet que « les entraîneurs Javier Aguirre et Hugo Broos ont fait leurs débuts en Coupe du monde à Mexico en 1986, lorsque le Mexique a battu la Belgique 2-1 ».

Le Mexicain Aguirre entraîne désormais son pays, tandis que le Belge Hugo Broos dirige l’Afrique du Sud.

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  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH1-MEX-RSAAFP

    La participation du Mexique et de la Belgique à la Coupe du monde 1986

    Lors de la Coupe du monde 1986, conclue par le sacre de l’Argentine, le Mexique a été placé dans le groupe B, en compagnie de la Belgique, de l’Irak et du Paraguay.

    Les Mexicains terminent en tête de leur groupe avec 5 points, tandis que la Belgique pointe à la troisième place avec 3 unités.

    Les Mexicains ont finalement été éliminés en quarts de finale aux tirs au but (4-1) par l’Allemagne de l’Ouest.

    La Belgique, de son côté, a successivement éliminé l’Union soviétique puis l’Espagne avant de s’incliner 0-2 face à l’Argentine en demi-finale, et de perdre 2-4 contre la France lors du match pour la troisième place.

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