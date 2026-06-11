Quarante ans plus tard… Une ironie de l’histoire vient marquer l’ouverture de la Coupe du monde

Tous les regards sont tournés vers le stade de Mexico, où se déroulera ce jeudi soir le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Organisé pour la première fois dans trois pays – États-Unis, Mexique et Canada –, ce Mondial 2026 verra 48 équipes s’affronter.

Le compte X de la FIFA rappelle une coïncidence historique : 40 ans plus tôt, le même stade accueillait déjà un match d’ouverture.

Le compte officiel rappelle en effet que « les entraîneurs Javier Aguirre et Hugo Broos ont fait leurs débuts en Coupe du monde à Mexico en 1986, lorsque le Mexique a battu la Belgique 2-1 ».

Le Mexicain Aguirre entraîne désormais son pays, tandis que le Belge Hugo Broos dirige l’Afrique du Sud.

Lire aussi

À lire aussi : Une star irakienne lance un défi : « Mbappé et les stars françaises sont des êtres humains comme nous »