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Marten de RoonGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Quand De Roon disait : « Selon moi, à Rome, ils me tuent »

M. de Roon
Atalanta Bergame
Roma

Le milieu de terrain passe de l’Atalanta à la Roma de Gasperini

L’Atalanta fait ses adieux à Marten De Roon, qui rejoint la Roma : « Atalanta BC annonce avoir cédé définitivement à l’AS Roma les droits sur les prestations sportives de Marten de Roon.


Le milieu de terrain néerlandais de 35 ans quitte l’Atalanta après avoir porté à 445 reprises le maillot de l’Inter, accompagnant l’équipe dans sa progression jusqu’aux plus hauts niveaux du football italien et européen, avec des objectifs atteints qui resteront à jamais dans l’histoire du club.


La famille Percassi, la famille Pagliuca et tout le club de l’Inter remercient chaleureusement Marten pour son extraordinaire contribution, pour l’engagement et le dévouement dont il a fait preuve au cours de ces années, en lui souhaitant le meilleur pour son avenir ».

  • Lors d’une interview accordée en juin dernier au podcast « Supernova » d’Alessandro Cattelan, De Roon parlait en ces termes de sa relation avec les supporters de la Roma : « J’ai un peu arrêté de publier sur les réseaux sociaux, je suis un tout petit peu plus sérieux, peut-être aussi avec l’âge. Et puis si je veux devenir entraîneur, ils vont peut-être ressortir quelque chose et dire : “Non, mais tu nous as insultés !” Ils gardent tout ! Par exemple avec la Roma, j’ai fait quelques blagues, aussi avec Mourinho. À mon avis, à Rome, ils vont me tuer (rires, NDLR). Mais j’aime Rome, on y va chaque année pendant deux ou trois jours, c’est presque notre ville préférée, il y a une nourriture incroyable. Mais désormais, si tu te trompes une fois, tu es fichu pour toute la vie », rapporte La Gazzetta dello Sport.


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