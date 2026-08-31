Quand De Roon disait : « Selon moi, à Rome, ils me tuent »

L’Atalanta fait ses adieux à Marten De Roon, qui rejoint la Roma : « Atalanta BC annonce avoir cédé définitivement à l’AS Roma les droits sur les prestations sportives de Marten de Roon.





Le milieu de terrain néerlandais de 35 ans quitte l’Atalanta après avoir porté à 445 reprises le maillot de l’Inter, accompagnant l’équipe dans sa progression jusqu’aux plus hauts niveaux du football italien et européen, avec des objectifs atteints qui resteront à jamais dans l’histoire du club.





La famille Percassi, la famille Pagliuca et tout le club de l’Inter remercient chaleureusement Marten pour son extraordinaire contribution, pour l’engagement et le dévouement dont il a fait preuve au cours de ces années, en lui souhaitant le meilleur pour son avenir ».