Rayan Cherki, enfin inspiré, transcende l’OL avec une efficacité collective : le prodige retrouve son rang de maestro.

On le pressentait, on l’espérait, mais on n’osait plus y croire complètement : Rayan Cherki a enfin revêtu le costume que tous les supporters lyonnais attendaient, celui du guide offensif. Sur la pelouse du Groupama Stadium, lors de la réception de Reims, le jeune prodige a tout simplement dicté le tempo d’un match qui, en l’espace de quatre buts, a redessiné le paysage d’un Olympique Lyonnais jusque-là en mal de certitudes.